Reelección, entre la Biblia y el refranero

Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez

La vida de los humanos y la historia de los pueblos están previstas en las potencialidades y las debilidades, el crecimiento y la declinación, los triunfos y los fracasos, los ciclos históricos, el devenir de los tiempos, en las limpias y claras advertencias del Eclesiastés: todo pasa, nada permanece eternamente, todo tiene un principio y un fin.

Pienso en ello, mientras a mi alrededor tanta gente olvida, o ignora, ese carácter vulnerable, voluble y perecedero de la existencia personal, de la vanidad humana. Me detengo, particularmente, en el recurrente tema de la reeleccion presidencial en nuestro país.

Atropellando los más elementales tiempos de prudencia, el buen tino y el respeto a sí mismosy a los otros, se lanza al ruedo del debate público una, o mejor dicho, otra repostulación del presidente Medina.

Cuando oí la primera insinuación, creía que era una adulonería exacerbada, una “gracia” de algún necio. En medio del escándalo de Odebrecht, aun sin definir las sanciones condignas tantos casos fehacientes de corrupción, develada la impunidad que sigue campante, los prestamos llegando al Congreso vertiginosamente, subiendo el costo de la canasta familiar, con la vergüenza de las malas notas internacionales que declaran nuestro sistema educativo un fracaso: con todo este expediente, la reeleccion suena no solo inoportuna, sino escandalosa en sí misma. No encaja en un tiempo en que la Marcha Verde ha ido despertando de la indolencia y el acomodo que nos ha paralizado tanto.

Por otro lado, los problemas internos, cada vez más ofensivos y malignos, si bien no dividirían al PLD en caso de una repostulación, dejaran cicatrices enconadas, y debilitaran la proverbial unidad peledeísta. Además, la Constitución se lo prohíbe, PARA SIEMPRE JAMÁS. La Constitución, es un pedazo de papel como citaba Balaguer, pero ese papel tiene palabras, que comprometen a los dominicanos a ser y hacer como mandan sus artículos. Y por si acaso, tomo en cuenta que la concentración de fuerzas ha cambiado en el Congreso, se hacen más difíciles las “persuasiones” en RD$.

Pero ahora, lo que a mí me parecía, una sin razón, ha sigue creciendo en las informaciones de los medios; las encuestas, como algo posible y natural, incluyen al Presidente Medina entre los candidatos a elegir para los comicios del 2020, y muchos dirigentes peledeístas y algunos aliados insisten, y están logrando, que lo que es imposible se convierta en algo aceptable de ser tratado, en sus pros y sus contras, por la opinión pública. Por eso me decido a escribir este En Plural.

No soy bruja, no puedo adivinar los “sobresaltos” de los partidos, cuales coaliciones ganaran las elecciones en el 2020. Quiero que sea el PRM, milito en él, dentro de él lucho para que se hagan las cosas como se debe, y alcancemos la confianza y el voto de la ciudadanía. Pero ese es mi deseo, no un vaticinio.

Lo que sé, porque me lo dice El que todo lo hizo, y lo hace, es que no es el tiempo propicio para el PLD ganar esas elecciones. Leo la Biblia a diario, para hallar en Jesus, la Palabra viviente, que advierte que se siembra en un tiempo, y se recoge en otro de acuerdo a lo sembrado.

Pienso al leerla que el 2020 sea año de cosecha para quienes nos gobiernan hoy. Siembran división de partidos, no sancionan los hechos punibles, acumulan ambiciosas fortunas, abusan del poder. Recogerán su fracaso como merecida cosecha.

Ley de vida, el cambio se impone. Llegará a nuestro país, para iniciar el verdadero crecimiento, que es desarrollo humano. La pirámide injusta del modelo socioeconómico dominicano, toca fondo, llega el tiempo de valorar las enseñanzas de la historia de duelo y escribir un relato diferente con letras de trabajo y decencia.

La vida de los humanos y la historia de los pueblos son similares a las parábolas del Eclesiastés.

Aplicado a la reelección, este texto sagrado me puede simplificarse y asumirse en dos refranes muy populares: “¡No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista!” y “tanto da el cántaro al agua, hasta que se rompe”.

La reelección de Danilo Medina no va. Su tiempo pasó.