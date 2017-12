Manuel Fermín

La lógica aplicada por el Gobierno norteamericano para tomar la decisión de poner fin al Estatuto de Protección Temporal con los ciudadanos haitianos que viven allí bajo ese amparo, es de aplicabilidad para la República Dominicana. Dice: “Haití es capaz de recibir con seguridad a ciudadanos retornados”; “incluso se preparó para ello”. Contemplada esta realidad, nada puede sorprender que los haitianos no quieran esgrimir lo que hacen con nosotros. Trump no es Danilo; USA no es RD. Él no ha huido a la contundencia de sus promesas. Ahora queda claro, por el contrario, que el argumentario del Gobierno haitiano contra la República Dominicana y su derecho a deportar no será izado contra el expeditivo presidente Trump. Esa estrategia utilizada contra nuestro país y avalada por organismos regionales que se han desentendido de la tragedia haitiana, y que desde cualquiera de los límites éticos y morales han pretendido cargarnos a los dominicanos como causales de esa desgracia, sin ni siquiera ganar la censura de la autoridad nacional que parece haber sucumbido al arsenal presentado con corajuda intención por los enemigos de la República. Los dominicanos nunca hemos retrocedido pusilánimemente ante nadie que pretenda conculcarnos nuestros derechos como pueblo independiente. Su incolumidad es reconocida por el mundo cuando la nación ha tenido que ser tema global. Así que todo ese esfuerzo por convertirse en víctimas y nosotros en victimarios, como culpables de algún propósito racista, xenófobo, e incluso como verdugos, a los que, por fortuna, ellos tienen que huir para que su país y cierta incomprensible comunidad internacional, regularmente influida por la hipocresía, impida que se lleven a cabo los siniestros designios de los dominicanos, no puede sostenerse contra el vecino sí exigente del norte.

Para los haitianos, esta especulación constituye una legitimación suficiente para arrogarse el inmediato derecho de tomar el territorio dominicano como asiento definitivo de su fracaso como país posible, exigir ciudadanía, acusarnos de generar un genocidio civil y apatridia. Es una ocupación, una invasión planeada y dirigida y no es un marco mental de los dominicanos. Y si, a pesar de todo, algún dominicano se siente adolorido por la inmovilidad, complacencia y acogida de sus autoridades a tan peligrosa injerencia, entonces afilan las hachas para desacreditarnos y figurarnos como el “devorador oso cavernario de la extrema derecha” que pretende mantener la vigencia de la conducta histórica antihaitiana que inocularon en el imaginario hispánico de los dominicanos los Padres Fundadores.

(Ya comenzamos a ver los riesgos: un haitiano muerto por un PN al ser éste desarmado y agredido por el ciudadano ilegal e indocumentado). Los gravísimos errores del Gobierno con ese proceso de carnetización de haitianos sin documentos legales probatorios que ha sido un categórico desafío al pensamiento y guía en la conducción de la “Nave de Febrero”, es una verdadera catástrofe de la soberanía nacional, vista ya por los traidores como obsolescente.