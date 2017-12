Ricky Noboa

rnfdeportes@hotmail.com

El Instituto Duartiano, más que una institución de defensa del Ideario Duartiano, debe ser el lugar de convergencia de todos los dominicanos. No importa banderías políticas y mucho menos el interés mercurial posesivo; se trata del punto de confluencia de las ideas libertarias que fueron la semilla de la creación y fundación de nuestra nacionalidad. El denominador común de sus acciones siempre merecerá el apoyo de una sociedad que rinda culto a lo que exclamó el patricio Juan Pablo Duarte, cuando en una reunión de varios dominicanos con el objetivo de aunar voluntades en la casa de Manuel J. Del Monte, expresó que “Todo pensamiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de partidos, debía siempre reprobarse, porque puesto en ejecución constituía delito de lesa patria”. Para nadie es un secreto que, en los momentos actuales los partidos políticos no han coincidido en lo que significa el más sublime sentimiento nacional, como bastión para enfrentar las conspiraciones y maquinaciones de una invasión que está a la vista de todos. Es preciso comenzar a mirar el futuro, no marchando de verde, blanco, morado o rojo; debemos marchar con el lienzo tricolor, porque a la postre será el que nos una a todos los dominicanos. Hace unos días vivimos la afrenta más provocadora desde el grito de independencia en el Baluarte Nacional. Uno de nuestros respetados y admirados miembros del Instituto Duartiano, el Magistrado Wilson Gómez R., levantó su mirada y se hizo eco del grito de libertad que esclareciera la épica noche del 27 de Febrero de 1844. Para mi indignación, fue objeto de críticas inaceptables cuando se trata de una manifestación salida del fervor patriótico que el posee y que todos debemos sentir por encima de cualquier posición o interés particular. Aquí se ha querido polemizar con conceptos que no se miden con las divergencias interpretativas, sino con el intangible que solo vale lo que se siente por la patria. Y es que la patria la tenemos por la entrega que esos pro hombres ofrendaron con su sangre para que hoy nuestra descendencia pueda vivir con honor. Al Dr. Wilson Gómez, mi agradecimiento por tan digna posición ciudadana. Todos con Duarte: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre victimas de sus maquinaciones”.