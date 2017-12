Una vez vencida, la visa de tres meses

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Mi hija ciudadana americana me solicitó la residencia. Soy viuda y mi pasaporte visado con B1/B2 válido hasta el 2020 tiene mi apellido de casada. ¿Me puede salir la residencia con apellido de soltera?

Respuesta. Claro que sí. Solo tiene que poner ese apellido e incluir el acta de defunción para que verifiquen el origen de su apellido anterior.

Pregunta. Mi padre ciudadano me solicitó la residencia estando soltera y ahora me voy a casar. ¿Es verdad que el caso se cae?

Respuesta. No, no es verdad. Los ciudadanos americanos pueden solicitar a sus hijos sin importar el estado civil ni la edad.

Pregunta. Tengo una visa de tres meses con una entrada. ¿Puedo renovarla cuando expire?

Respuesta. No. Las visas de tres meses no son renovables y cuando se terminen los tres meses tienes que solicitar visa de nuevo como la primera vez. No es una renovación.

Pregunta. Soy residente de los Estados Unidos y le solicité la residencia a mi esposo, la cual fue aprobada. Hoy fui a buscar los resultados médicos y nos informaron que por una situación de salud mi esposo tiene que seguir un tratamiento de un año.

Respuesta. Su esposo no podrá viajar hasta que tenga un diagnóstico que lo libere de esa condición médica.