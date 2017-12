¡Eso no es así, Oscar!

Aristófanes Urbáez

1.- NO QUISIERA en estos momentos duros hacer nada que pueda causarle estrés a mi Emperador, César Medina, pero sé que mi hermano (Oscar Medina, que escribe muy bien, no le pide permiso a César para opinar o escribir) tiene criterios propios. A Oscar lo conocí en el ascensor de la oficina principal de Banínter, rumbo a la oficina de Ramoncito Báez Figueroa, antes de la quiebra. Ni César, ni él trabajaban entonces, ni escribían en el Listín Diario, sobre todo cuando el gobierno de papá HM lo ocupó. Siempre he admirado la vena de escritor de Oscar siendo ingeniero y no recuerdo que haya hecho lo que la conciencia y la lealtad nos exigió a un grupo: defender a nuestros patrones. En una reunión del Banco Central, el Lic. Héctor Valdez Albizu, gobernador, habló de un banco “fantasma” y de “un hueco de 60,000 millones de pesos”. Levanté la mano y pregunté que dónde Ramoncito “metió esa suma”. Don Héctor respondió que no fue de la forma que yo interpreté, pero no me invitaron más, aunque yo veo en todos los informes de BC a todos los que estaban el día que pregunté, y Delis Herasme me dijo la lista de todos los periodistas que estaban en la lista de “débito” de Banínter y que hasta hoy ninguno ha pagado. Debo decir que mi hermano Oscar no figuraba entre los que debían, pero no recuerdo haber visto algún escrito suyo o a él mismo en TV defendiendo a Ramoncito (quien se tiró diez años en Najayo).

2.- PERO AHORA MENCIONO a Oscar por lo que escribió el lunes: que en Venezuela hacen ‘fraudes’, lo mismo que escribió el “canalla” (según su última novela) de Montaner. Sé que quizás por sus vivencias, Oscar es más derechista que César (que hizo una maestría en las calles viendo cómo mataban a pobres y revolucionarios por igual). No creo que Oscar tenga más credibilidad que el expresidente Carter, que Manolo Pichardo o que Pablo Iglesias y Rodríguez Zapatero españoles), que han sido observadores en unas 22 elecciones, indistintamente, en Venezuela, y han certificado que dicho sistema es inviolable. Lo que pasó es que ponerse del lado de los seis grandes grupos que controlan la prensa occidental, es más cómodo, aunque en el caso de Oscar no puedo decir que reditúa más, porque trabaja en el medio de TV de César y el suyo propio, y César es un padre ejemplar que trata bien a todos sus hijos porque los quiere, y mi Emperador tiene anunciantes de sobra ganados en los años que tiene en los medios. Pero con los “fraudes” que dicen en Venezuela, está tocando de “oídas”, con perdón de César.