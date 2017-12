¿Qué es el sufismo?

MIGUEL ANTONIO FIALLO CH.

El 24 de noviembre pasado el grupo terrorista DAESH o ISIS, cometió un vil atentado contra la mezquita sufí Al Rawda, en la península egipcia del Sinaí, con un saldo de 350 muertos y centenares de heridos, y no satisfechos, ametrallaron las ambulancias que prestaban socorro a los heridos. Los terroristas islámicos siguen causando irreparables daños no solo al mundo sino a la comunidad islámica y al fatal y erróneo concepto del islam que se exporta a Occidente.

El sufismo por antonomasia es el emblema del amor islámico. De hecho, eligieron la mezquita Al Rawda por ser un emblemático centro contra las ideologías extremistas islámicas.

Tratar de exponer la filosofía islámica en este medio, por razones de espacio es imposible, y una verdad a medias es el más grande atentado contra la verdad misma. Y aún más, al explicar el sufismo (a cuyo estudio le hemos dedicado varios años), sería estrellarnos contra un muro. Y es que el sufismo es figurativo, simbólico; va más allá de las palabras, es indefinible. Si bien podríamos argüir lo que los escolásticos nos enseñan de que proviene de la palabra “souf” que significa “lana”(por la vestimenta); “safaa”-pureza, e incluso le atribuyen provenir del griego “sophia”- sabiduría; ninguna de estas acepciones llega al núcleo del significado esotérico del “tas‚wwuf” que es su real nombre árabe. La Alquimia es a la Química lo que el sufismo es al islam. Si bien El Libro (Al Kitab), el Q’ran es la base legislativa del islam, es el sufismo su base mística, profunda y trascendental. Narrar la historia del sufismo no es nuestra intención, y sí, desmitificar, reivindicar y despojar al tas‚wwuf de los vituperios y calumnias que, sobre dicha “doctrina”, (por falta de una palabra mejor) han vertido, incluso los propios hermanos islámicos.

Herejes, idólatras, infieles y toda clase de epítetos, los wahabitas y salafistas: extremistas islámicos, han prorrumpido contra la enseñanza sufí. Todo porque un Rumi, poeta sufí decía que “Dios está más allá de toda religión”. O un Ibn El ArabÓ terminaba una poesía clamando que “su religión era la del amor”. El sufismo se opone radicalmente al fanatismo desde sus orígenes. Con absoluta convicción podemos declarar que una de las corrientes místicas más incluyente, sintética, integrante y casi “ecuménica”, dentro del islam es precisamente el sufismo. Aún más, Ibn El ArabÓ, pilar y polo más representativo del sufismo incluye ideas neoplatónicas, hindúes y cristianas en sus profundísimos tratados de una belleza incomparable.

El sufismo guía al creyente a un estado de “aniquilación” (f‚na), que de ninguna manera implica muerte, ni disolución, aunque sí una inmersión en Dios, una Rendición (islam) a la Voluntad Divina.

La meditación por la paz, alcanzar un estado de contemplación (que poco dista del “samadhi” hinduista, o del trance místico de una Santa Teresa de Jesús), la oración diaria, el sacrificio y el servicio (Khidmah) son las piedras angulares del sufismo. De igual manera estimula la búsqueda de la “himma” esa fuerza interior del corazón que nos conlleva al íntimo y personal contacto con Allah, la deidad de los musulmanes, que no es otra que el Dios de los cristianos. ¿Qué diferencia encontramos con un cristiano que sabiamente ora con el corazón más que con el cerebro? ¿O un hindú que ora por Vishnu, el segundo aspecto de la Trinidad, focalizándose en su corazón, según su gurú le enseñó? El sufismo se aparta de las tentaciones mundanas. Se conduele y se preocupa por el hermano que sufre, la violencia no está en su vocabulario y considera la “Gran Jih‚d Al Akbar” tal y como lo consideraba el Profeta Mohammed: “La lucha interna (mayúsculas), con nuestro ser inferior, la lucha contra nuestra propia ignorancia, nuestros defectos y nuestro enemigo interno”. Cumplen a cabalidad las leyes q’ránicas, pero no son papagayos que literalmente lo recitan sin el sentimiento y la sabiduría interna que conllevan las aleyas (versículos) del Q’ran, sino que van a su “batÓn”, su interpretación oculta y profunda, no se contentan con el sentido literal (zahÓr), sino que van a su fuente, su esencia vital o t‚wÓl, y allí experimentan la verdad y la gracia divina. Muchos asocian a los sufíes con los llamados “derviches giradores”, pero el sufismo va mucho más allá. Sin embargo, cuidado con considerar superficialmente a esos fieles que giran, quienes entran en contacto con aspectos cósmicos de Dios. ¡Sus mentes en ese momentum, son planetas, soles y galaxias que giran y se funden con el Cosmos mismo!

Tal y como comenzábamos a decir, el sufismo no se puede definirÖes un estado, una experiencia. En su concepto completo, es un estado de arrobamiento que no es fruto de una pérdida histérica, fanática y ciega de la conciencia, sino todo lo contrario, es la adquisición de una supraconciencia, esa fórmula que Dios ha impregnado dentro del hombre y que espera que él mismo la descubra en Sí Mismo. (“Yo era un tesoro oculto y quise ser descubierto y cree al Hombre”-dice un dicho islámico).

¡Lamentamos este cruel atentado contra los que aman al prójimo y sirven a la humanidad!

La esencia de esa Unión del sufí a su Dios la resume Ibn El ArabÓ en estas escogidas estrofas de su “Canto Final del Libro de las Teofanías”, todo un himno al Amor:

“Si me percibes, te percibes a ti mismo, si Me ves es porque te veo. Estoy más cerca de ti que tú mismo, tu alma y tu aliento; ¡Tú estás en mí, y yo estoy en ti, aunque no lo sepas! ¡Bien amado, vayamos hacia la Unión, que la verdad sea nuestro Juez y sea ella quien nos una para siempre!”.