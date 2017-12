Un tanto diplomático

César Duvernay

Aún no se concretara un acuerdo el pasado sábado, la jornada de diálogo en procura de una solución a la crisis política que se vive en Venezuela se puede calificar de exitosa. Las brisas de optimismo emanadas de esta segunda ronda de negociaciones permiten apostar, no solo a que el ansiado acuerdo será posible, sino que el mismo está a la vuelta de la esquina.

Luego de los nubarrones provocados por la interrupción de las conversaciones iniciadas el 13 de septiembre, y donde se nos advertían flexibilidades en las posturas, se produjo el deshielo y las comisiones del Gobierno y la oposición abordaron una serie de puntos neurálgicos dentro de los cuales se destacan la realización de elecciones; los derechos humanos y liberación de los presos políticos, en adición a los temas de soberanía, institucionalidad y el de la Asamblea Nacional.

El que la oposición venezolana haya asegurado que las bases están sentadas para arribar a entendimientos con el gobierno en la tercera ronda de diálogos a efectuarse el próximo 15 de diciembre, muestra cuán significativo fue el resultado de las dos jornadas.

Algo que constituye un tanto para la diplomacia dominicana y muy especialmente para el presidente Danilo Medina, quien involucrado desde un principio en primera persona, incluso cuando la radicalidad de los bandos no pronosticaban esperanza, y cuando determinados sectores barajaban salidas antidemocráticas, se mantuvo aferrado al diálogo como única posibilidad de solución. El laborantismo del canciller Miguel Vargas Maldonado no cesó en ningún momento y junto al expresidente del gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la integración de México, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, no economizó esfuerzos para sortear los escollos y tender los puentes de avenencia que posibilitaran las cosas. La situación venezolana es difícil y complicada; por tanto en estos momentos más que un culpable lo que se necesita es una solución consensuada, pacífica y democrática que los saque del marasmo sociopolítico y económico en que se encuentran. Y es en esa cruzada que han encontrado la colaboración de una nación en eterna gratitud con ellos por habernos acogido al patricio Juan Pablo Duarte desde 1864 hasta su muerte el 15 de julio de 1876.