El PRD y Miguel sondeo

Luis Encarnación Pimentel

Como se esperaba, el ingeniero Miguel Vargas se reafirmó en el evento partidario de fin de semana como presidente y líder del emblemático partido blanco, que en sus momentos estelares comandaran el profesor Bosch y el doctor Peña Gómez. No sé si hubo posibilidad de injerencia o de una “manito” de alguna fuerza extrapartidaria (los eventos cerrados, con el listado de los miembros de cada entidad social, profesional o política despejan dudas y evitan las sospechas de trampas), pero los últimos resultados evidencian que Vargas conserva la sartén por el mango, y que cualquier intento por quitarle las riendas del PRD de las manos no pasa de meros amagos. ¿Tienen futuro el PRD y Miguel Vargas? El primero, a decir de Esquea Guerrero -que ayer estuvo con Juan Bolívar en Uno+Uno- “tiene futuro como partido bisagra, que es lo que ha pasado a ser”. Mientras, el cabeza de la organización política aliada al PLD y a Medina, sin dudas se ha venido manejando como un gran y exitoso Canciller, pese a las descalificaciones y cuestionamientos apresurados de algunos que creían que iba a ser un fiasco al frente de la diplomacia, entre ellos, el amigo Guido Gómez, con motivos especiales para la actitud que exhibe frente a Vargas. Puede que el futuro del mismo -además de su trabajo y estrategia- , en la actual coyuntura también dependa de “para que” el presidente Danilo Medina, como uno de los dos líderes que tiene el PLD, considere que “es bueno” (¿). Por ejemplo, si para apoyarlo o recomendarlo como “vice” del candidato del PLD o como el presidenciable por el PRD. Aunque las especulaciones han incluido -en eventual retorno al PRD, como jugada maestra de Palacio- hasta el nombre de Hipólito Mejía (¿). Las cosas han cambiado tras Danilo llegar a la Presidencia, pero recuerdo que cuando Hatuey quería que el “vice” de Medina fuera Miguel y no Margarita, y se lo planteó en su casa, y se lo mandó a reiterar conmigo, el entonces casi candidato morado me respondió: “Mira, Miguel lo que quiere es ser Presidente, no Vice... pero ya hablamos y no hay problemas por ese lado”. El apoyo a Danilo en el pasado proceso electoral, es evidencia de que el “amarre” con Vargas (pese a lo de la firma de Las Corbatas Azules con Leonel ) venía de viejo. ¡Hay más!