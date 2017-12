Caldera hierve en PLD

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

NADA DE NADA.- El grupo de la OTAN se reunió el pasado viernes como hace siempre que asoma crisis en el PLD. Se bebió, se comió y se teorizó como en los peores tiempos. Sin embargo, cuando pasó raya, nada en limpio. Nada en claro.

Nada definitivo. No bastaría con disparar a Putin, pues nunca da la cara y no tiene sentido domesticar a palos una mula si los caballos seguirían salvajes. Los acontecimientos desbordan razón, pues importa más lo personal que lo político. Por ejemplo.

Los senadores de Danilo Medina no pueden reunirse sin los de Leonel Fernández, o -- en todo caso -- abstenerse de hablar de primarias abiertas. Los senadores de Fernández de seguro que cuando se juntan solo lamentan el mal desempeño de los equipos Licey y Escogido. Aunque todos se dan cuenta de la trampa, del engaño. Mantener frenado a los compañeros del gobierno mientras el oponente interno gana terreno. No se puede jugar una partida de billar en la casa del Ministro Administrativo, pero si hacer campaña por Puerto Plata, olvidando lo dispuesto y aprobado de ‘no promover candidaturas hasta el 2019’. Esto es, el año víspera de las elecciones…

EL CAOS EXISTENTE.- Lo único que se sacó en limpio en la reunión de la OTAN de la pasada semana, fue la situación de caos existente: todo agua, todo oscuro. Ni se separa la tierra del cielo ni el día de la noche. El PLD se reveló en el encuentro como un partido con muchos dirigentes, pero sin una dirección. Y la razón muy sencilla. Se supone que debiera haber juez y partes, pero la realidad es otra. El primero que anda en ropa de faena es el presidente del partido, Leonel Fernández, y el segundo con indumentaria de combate es el presidente de la República, Danilo Medina.

Fernández tiene en su hoja de servicios tres mandatos, dos de manera consecutiva, pero busca un cuatro y de seguro que pensando en un quinto. Luce ambicioso, pero no se estaría apartando de la norma en América Latina. Todos los gobernantes quieren seguir, y los que se resignaron, intentan volver. No importa si de izquierda y de derecha, ya que a los fines del poder esa diferencia no importa y el equívoco es el mismo. Daba risas cuando se hablaba del cumplimiento de los compromisos respecto a la Cámara de Diputados, pues se adivinaba que la posición no era de principios.

Simplemente los leonelistas querían administrar, y cuando lo lograron, Funglode entró en la colada. Las Harley Davidson esperan su turno…

USO DE FOTOCOPIAS.- No debe sacársele comida aparte a Leonel Fernández, sino que en el mismo plato debe ponerse a la de Danilo Medina. Las cucharas son diferentes, una de plata y otra de palo, pero sirven a iguales fines. Medina -- no debe olvidarse -- lleva dos períodos, y uno detrás del otro, sin que se advierta cansancio. No lo pide, ni lo golosea, pero si se lo dan, se lo jondea.

Un número que gusta y un billetero que insiste. Habría que decir al respecto lo mismo que de Fernández. Lo suyo tampoco sería ambición, sino dejarse arrastrar por las corrientes de la época.

Además de competencia interna. Fernández tendría de referente a Joaquín Balaguer con 22 años al frente del gobierno. Medina, en su caso, pensaría en Fernández y sus 12 años. Donde la memoria se vuelve contrariedad podría preguntarse por qué 12 años, tres mandatos, y él solo 8 años, dos períodos. Si consultara al borrachito de la esquina, aunque solo bebe vino de pasas, le diría lo mismo.

Además, a otro nivel, sucede igual. Toda la campaña de primarias abiertas de parte de los danilistas, es lo más parecido a la recolección de firmas de los leonelistas en el proceso del 2012. No se prestan los libros, pero se fotocopian las páginas…

NO ERA AMBIENTE.- La OTAN no fue convocada de urgencia, pero sí pensando en la posibilidad de que hoy lunes 4, el primero de diciembre, se llevará a cabo la reunión del Comité Político. La correspondiente y la pendiente. Aunque después de ver el asunto se dieron cuenta de que el ambiente no era adecuado.

¿Cómo cantársela de nuevo a Franklin Almeyda, recordarle que lleve al seno del organismo sus inquietudes y deje de intrigar en los medios de prensa? Al mediodía del domingo todavía no se había hecho el anuncio. Dificultad para citar al organismo de alta dirección, pero no para juntar sus miembros por separado.

El PLD celebra sus actos de aniversario y los peledeístas se disimulan como si nada estuviera pasando. El conversatorio Entre Amigos de Rubén Bichara fue un éxito, y por igual el encendido de luces del arbolito de Navidad. Incluso una actividad muy emotiva.

La de los Secretarios Generales, con la presencia de Rafael Alburquerque, Lidio Cadet y José Tomás Pérez (a distancia), y en la que se hizo un recordatorio especial a Tonito Abreu, entregando un reconocimiento a su hija. Lo mismo será el 15 con un Aguinaldo, al subir la bandera y una ofrenda floral, ante el Altar de la Patria, y el 18 con el Almuerzo Solemne que encabezará Leonel Fernández…