¿El más inseguro?

Tomás Aquino Méndez

En nuestro país, hay sectores políticos y “comuni cadores”, muy ÁGILES para aplaudir todo lo negativo que se dice de República Dominicana y del gobierno de turno. No es únicamente ahora contra el PLD, ha sido así desde siempre, solo que cambian de personajes y de colores. Algunos, como en el presente, son más radicales y agresivos en sus agrias posiciones, aplauden todos los inventos contra la nación.

Cualquier entelequia encuestadora se despachan con estadísticas, que ni ellos se las creen, pero de inmediato unas BOCINAS mediáticas y políticos adversos al partido de gobierno, las perifonean y hasta las “abultan” para hacerlas más dañina. Lo grave es que después que se hacen las precisiones y aclaraciones de lugar, ya el mal está hecho, externa e internamente. El último plan anti nación, aplaudido y reeditado por algunos sectores locales fue difundido la semana recién concluida. Dos supuestas encuestas ponen al país en el primero y segundo lugar entre los más inseguros y corruptos de toda la región. No voy a mencionar a “las encuestadoras” porque mis Expresiones nunca serán usadas para promocionarlas y reforzar sus inventos contra el Estado Dominicano. Ser un país con el mayor crecimiento económico en la región. Ocupar una posición cimera en el atráctivo mundo turístico y gozar de una estabilidad política que muchas naciones anhelan es motivo para que sectores externos, inventen fórmulas para hacer daño. Lo grave de eso es que encuentren eco en algunos Guacanagarix locales.

Entiéndanme, no quiero decir que aquí no exista corrupción o que estemos seguros en cualquier lugar. No. Lo que quiero resaltar es que no es cierto que seamos el primero ni el segundo país de la Región en ninguno de esos dos renglones. Esas “encuestas”, alegadamente realizadas en todos los países del área, con una sumatoria que solo sus autores conocen, no pueden encasillarnos en esas posiciones caprichosas, por el deseo de dañar la imagen del país o políticamente lanzar lodo sobre el gobierno, el presidente o el partido gobernante, solo por serles adversos. Es mentira que una encuesta que consulte a mil 200 personas en toda América Latina, pueda concluir que nosotros los dominicanos somos los más corruptos y la nación mas insegura.

Yo no me tomo esa pócima.

No es cierto que aquí, estemos más inseguros que Honduras, Colombia, Panamá, Haití, Guatemala, Perú, Argentina, Brasil; es más, ni que Estados Unidos.

Lo que más indigna de todo eso, no es el invento y la mentira divulgada por esas “encuestadoras internacionales”, porque al final la verdad sale a relucir. Lo más indignante es que esas falacias encuentren ECO entre “comunicadores y políticos” por su rabia visceral contra el gobierno, sin mirar el daño que se hace a la imagen de un Estado que sustenta su economía en su bien ganada fama de “MEJOR DESTINO Turístico de la Región”.