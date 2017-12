Suelte y viva

Juan Salazar

Diciembre es sin dudas uno de los meses más intensos del año. Incluso mucho antes de llegar, los preparativos para recibir el fin de año se intensifican y hasta proyectos importantes se aplazan porque la gente no está en otra cosa que no sea fiestas, comidas opíparas y compras muchas veces descontroladas, fruto de un consumismo incitado por una publicidad que encuentra en esta fecha un nicho más favorable a sus ofertas de ilusiones.

Es también el mes preferido para compartir momentos con familiares, amigos y compañeros de trabajo, quizás lo que no se hizo durante todo el año por el ritmo tan acelerado de vida que impone la sociedad actual, atenazada ahora mucho más por la influencia de las redes sociales y otros recursos tecnológicos tan codiciados porque te permiten estar a la vanguardia.

Y nada hay de malo en satisfacer esos caprichos que quedaron aplazados durante todo un año, especialmente para aquellos a quienes la vida se les va en intensas y agotadoras jornadas de trabajo, con dos y hasta tres empleos, con unas secuelas que cualquier diciembre puede momentáneamente maquillar, pero jamás borrar.

Se conciben planes y proyectos que al nacer cada enero casi siempre sucumben ante la realidad que retorna agravada porque se gastó más de lo que ingresó o se asumieron deudas que laceran el presupuesto de los meses siguientes.

Traigo estos detalles a colación porque hace una semana me encontré con un médico amigo a quien precisamente tenía un año sin ver. Nos saludamos con mucho afecto y en un momento de nuestra conversación me cuestionó sobre una recomendación puntual que me hizo la última vez que fui a su consulta.

¿Has logrado soltar algunas de las cosas que te generaban tanto estrés? El “no” por respuesta parecía esperarlo. Le confesé incluso que mi nivel de estrés se ha incrementado porque ahora tengo compromisos adicionales y, en consecuencia, menos horas de descanso y para disfrutar de esos momentos a los que el paso inmisericorde del tiempo muchas veces no te permite regresar.

El médico amigo me confesó que incluso él, pese a la recomendación que me hizo y con tantas responsabilidades encima, tomó una consulta que inicialmente sería de 8:00 de la mañana a 12:00 del día, pero que terminó extendiéndose casi hasta las 4:00 de la tarde, hora en que comenzaba otra jornada, con escaso tiempo para almorzar y descansar entre ambas.

Hace precisamente un mes el galeno abandonó esa consulta extra debido a que el estrés y las comidas fuera de horas le provocaron una gastritis. Actualmente recibe menos ingresos pero me dijo que su calidad de vida ha mejorado porque dispone de más tiempo para descansar y compartir en familia.

Esa búsqueda incesante de los ingresos que nos permitan satisfacer necesidades absolutamente necesarias, pero también otras a las que otorgamos la prioridad que no tienen, terminan convirtiendo la existencia en un caudal de preocupaciones y estresores que limitan las oportunidades de llevar una vida plena y satisfactoria.

Nada nuevo, quizás esa recomendación de soltar algunas cosas la hemos escuchado tantas veces de médicos, familiares y amigos que incluso ni ellos mismos se la aplican, como fue en un momento el caso del médico amigo, pero terminamos obviándola y llevando el mismo ritmo de vida o posiblemente peor.

Así que en este mes de trazar metas y proyectos para el próximo año, tómese también un tiempo para evaluar las cosas en su vida que puede soltar, aunque sus ingresos mengüen.

Fue el compromiso que hice nueva vez con el médico amigo. Creo que es la mejor manera de saludarlo cuando me lo encuentre de manera fortuita, en lugar de hacerlo con frecuencia cada vez que acuda a una consulta o en otras circunstancias que en un futuro podrían ser peores.

En este diciembre, definitivamente, suelte y viva.