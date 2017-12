Corrientes sí, grupos no

YVELISSE PRATS-RAMÍREZ DE PÉREZ

La arritmia histórica de la que habló Juan Bosch, rezago de nuestro país en abrirse a los cambios de la modernidad, hizo fracasar la concreción de utopías de algunos dominicanos que sí vislumbraban que el futuro debía hacerse presente.

Lo viví, y lo deseé junto a sus autores, recuerdo dos de esos proféticos proyectos; la construcción de una democracia real, que trajeron al país los perredeístas, y que don Juan quiso ejecutar en su efímero ‘gobierno es uno’.

El otro lo que Peña Gómez quiso experimentar en nuestro país, una expresión de disenso posible dentro de los partidos, entendiendo que la democracia no se funda en consensos unánimes, sino surge del intercambio de ideas que lleven fi - nalmente a un consenso que sea racional y conveniente para las partes.

En vez de insultos personales, o zancadillas traicioneras, entre compañeros de un partido, que aspiran a un mismo cargo, Peña quiso que dentro de su organización política los aspirantes y sus seguidores se distinguieran por sus posiciones y criterios, obteniendo así el apoyo, tanto interno como externo, en sus aspiraciones.

Esas opiniones, por supuesto, se mantenían como variantes, nunca como contrarias a la ideología del partido, que en nuestro caso era en el PRD y sigue siendo en el PRM, el Socialismo Democrático.

No soy historiadora, apenas juzgo por la contundencia de los hechos: pienso que en el aquí y ahora dominicano, poco o nada se percibe como resultado concreto del intento de democratizar la vida interna de los partidos políticos en nuestro país.

Al contrario, la aspiración de Peña Gómez en cuanto a provocar un sano debate a lo interno que obligara a militantes y dirigentes, sobre todo quienes aspiraban a cargos directivos a nivel nacional, a informarse y formarse para ese cruce de ideas, degeneró lo que en Europa funcionó como verdaderas tendencias con esencia doctrinaria, en grupos nucleados alrededor de alguna ambición personal.

Esos grupos que han retrotraído la política al tiempo de las montoneras y han hecho descender el nivel de las competencias internas, reduciéndolas a ofensas mutuas desprovistas de razonamientos, han creado un rechazo en la sociedad civil y han ido demeritando las organizaciones políticas, tal como se demuestra en las encuestas.

Los grupos, enfrentados hostilmente como si fueran enemigos mortales debilitan el cuerpo del partido que pierde crédito dando lugar a un peligroso vacío que puede derivar en situaciones peligrosas para la democracia dominicana.

La confusión entre tendencias o corrientes y los grupos debe ser aclarada.

Creo que lo que queremos y debemos erradicar, sobre todo en el PRM, son los grupos.

Las tendencias son una manifestación natural y válidas de las diferentes visiones, más a la izquierda, a la derecha o en el centro que dentro de partidos polisectoriales como el nuestro matizan la interpretación de la doctrina, sin desvirtuarla, por supuesto.

Las corrientes, pues, lejos de ser dañinas, producen en los partidos una sana eclosión de emulación intelectual, de debates teóricos abiertos e ilustrados, educativos siempre, que en vez de empobrecer, enriquecen la ideología y dotan a la organización de elementos y tesis que la mantienen renovada y activa, en el movimiento circular de investigaciónacción, o como dijo bellamente una vez Tony Rafúl: “Un fl uir infi nito de voluntades”.

Sin vacilar me coloco dentro de ese fl uir en una tendencia progresista, a la izquierda dentro de un PRM que necesita reponerse en su sitio dentro de la izquierda democrática, y pienso que justamente esta tendencia, que impulsa el estudio y la refl exión, la capacitación y la renovación, debe crecer y consolidarse para triunfar en buena lid política frente a otras explicaciones más “blandas” de nuestra proclamada ideología.

A los grupos sí hay que rechazarlos, porque no contribuyen a la buena imagen del partido, me he mantenido combatiéndolos, a veces tan solitaria que parezco un espantapájaros.

Esos grupos están taxativamente prohibidos en los Estatutos, pero los imponen y los sostienen con fuerza la praxis de una política nacional cada vez más politiquera; y yo que estoy convencida de que la lucha grupal no nos conviene comprendo, sin embargo, que es difícil, aunque lo sigo creyendo posible, despojarse de esa infl uencia mercantilista del ambiente político dominicano, para abandonar la lucha grupal y constituir en nuestro partido en su lugar corrientes o tendencias.

Pienso que las experiencias dolorosas que nos llevaron a emigrar del viejo PRD para fundar el PRM deben aleccionarnos.

Es lógico que dentro del partido se tengan simpatías o preferencias, muchas compañeras y compañeros valiosos están agrupados actualmente. Pero podemos y debemos esforzarnos para que esas contradicciones no sean antagónicas, ni se basen en los defectos del que no es nuestro aspirante preferido.

Hagamos un esfuerzo de educación doctrinaria. Honremos la memoria y la intención de Peña Gómez: corrientes sí, grupos no.