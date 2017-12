Luis Encarnación Pimentel

Recién llegado a Estados Unidos, a donde fui por unos días, recibí una llamada de aquí que buscaba adelantarme una decisión política en pie, y que envolvía al PRD, que lidera Miguel Vargas, y al PRSD, fundado por Hatuey de Camps en ocasión de la división y consiguiente pérdida del poder del partido blanco cuando Hipólito Mejía intentó reelegirse como Presidente.

En efecto, el legendario dirigente Amadeo Lorenzo Ramírez tenía maleta lista para reingresar al PRD junto a una veintena de compañeros. La dirección del partido blanco puso fecha para recibirlos -como ya ocurrió- por todo lo alto y con el mismo rango que ostentaban en la organización que dejaban. Es el primer desprendimiento del PRSD, porque con Hatuey al mando eso nunca sucedió.

Que sepamos, de la decisión que tomaría, ya sin vuelta atrás, Amadeo –presidente en funciones y siempre leal a Hatuey– hizo partícipe previamente al titular del Partido, Rafa Gamundi Cordero, y a Luis Miguel de Camps, secretario general e hijo del mentor del PRSD. A Rafa no le gustó la idea y, hombre fi rme hasta la terquedad como era Hatuey, le respondió que la organización seguiría haciendo esfuerzos por desempeñar un papel airoso y honroso en las elecciones del 2020, llevando a Luis Miguel como candidato.

Al margen de las relaciones y del trabajo conjunto de oposición con otras fuerzas políticas del país, es el proyecto principal del PRSD y de los que allí permanecerán.

Para la organización -pequeña en términos de números, pero grande en materia de los principios que muchos perredeístas tiraron por el suelo- no deja de ser un golpe importante. Para el PRD y para Miguel Vargas, la entrada de Amadeo y veintena de dirigentes, no deja de ser un buen pie de amigo, una ayuda importante, en momentos en los que el cabeza del partido blanco y canciller de la República busca consolidar liderazgo y control del mismo. Para Amadeo Lorenzo, ducho en política y un gran estratega, su compromiso era con Hatuey, a quien nunca le fl aqueó, pero ya éste no está. Aunque lo pensara dos veces, no se siente mal con la decisión tomada, pues la entiende que está a tono o es la continuación de algunos esfuerzos que se hicieran en vida de Hatuey con miras a producir un encuentro-retorno del infl uyente dirigente, y los que le acompasaron cuando mezquindades, ingratitudes y circunstancias políticas les cerraron el paso en el PRD. Pese a ser echado de su casa natural, el sentimiento de Hatuey - y de muchos otros, como de Amadeo y del propio Rafa- siempre rondaron por el PRD. Por eso el primero nunca hizo nada que pudiera afectar o ayudar a liquidar al PRD. ¡Hay más!