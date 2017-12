¡Eso no es así!

ARISTÓFANES URBÁEZ

1.- NO SÉ DÓNDE DALTON Herrera encontró eso llamado Barómetro de las Américas, dizque de la llamada Vanderbilt University (un maco cacatú) de esos que han llenado a Estados Unidos, que afirma que República Dominicana, antes que Venezuela, es el más inseguro y corrupto país de América Latina. Debo decir que eso es falso y que los que ‘consultaron’ la opinión pública nada saben de América Latina, porque no es verdad que RD sea más insegura que México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Panamá, ni Estados Unidos y que en los países mencionados haya menos corruptos en el gobierno y la sociedad civil dominicanas, y lo mismo en Venezuela que tiene presos a 75 funcionarios de Pedevesa, acusados de hacer contratos amañados en confabulación con agentes extranjeros de la Embajada de EEUU, no sólo para que la industria de petróleo no alcance sus metas, sino que extrajeron más de 15,000 barriles de petróleo diario que anotaban como “no producidos” que alcanzaron 500 millones de dólares. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, aseguró que ese grupo de mafiosos existía en Pedevesa desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que debido a que era el grupo que estudió en la Universidad Petroquímica, al comienzo de Chávez hicieron una huelga que paralizó la producción, pero se fueron reciclando, y que ahora, incluido al grupo CITCO, el brazo norteamericano que otorgaba la ayuda gratis en Harlem, en N. York, en invierno y en otros estados pobres por donde entró el huracán Katrina, pero que ahora pagarán sus crímenes, bajo irrestricto cumplimiento del debido proceso, que hay pequeños, pero también tiburones y ballenas.

2.- NADIE PUEDE DECIR QUE EN REPÚBLICA DOMINICANA no hay corrupción, sobre todo después del caso Odebrecht, pero en los países que mencioné arriba, comenzando por Estados Unidos, hay que buscar con lupa cuáles son los funcionarios que no son corruptos porque todos son representantes de compañías transnacionales. Esto es un fenómeno mundial, porque el capitalismo como el neoliberalismo se han quitado la careta. Lo que tiene que decir la Vanderbilt University, es ¿cuáles son los países donde no hay corrupción ni paraísos fiscales desde Panamá a Chile y China?

3.- A ESO QUE ESTÁ HACIENDO el jefe del Tribunal Superior Electoral (TSE), de Honduras, con seis días con los votos secuestrados, un tal David Matamoros, es lo que don Juan Bosch llamaba aquí “poco serio”, ¿Por qué creen ustedes que la gente en casi todas partes cree cada vez menos en las elecciones? ¿No será porque “morocota acabó con to”? Pregúntenle a los coleguitas.