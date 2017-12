Legisladores fueron más que a cenar

Alfredo Freites

La revelación de una cena de congresistas danilistas en la casa del ministro Administrativo de la Presidencia para alinear acciones y respuestas ha tenido respuestas evasivas y hasta de distracción, pero nada de admisión. El senador Charlie Mariotti lanzó al ruedo la aseveración que fue el convocante a casa ajena pero no estuvo en la reunión. Se supone que nadie puede invitar a la casa de José Ramón Peralta sino es por expresa instrucción de él que es lo mismo que hacerlo a propia voz.

José Ramón Peralta coordina los temas de partidos y políticos vinculados al gobierno o que están buscando alguna aproximación a ese litoral, y este encuentro con los legisladores está muy conectado con el proyecto de ley de Partidos Políticos que cursa en el Congreso. El susodicho es quien coordina las acciones ofi ciales tras bambalinas aunque se suponga que la aprobación debía darla la Comisión Política del PLD.

Los congresistas del PLD no suman la cantidad sufi ciente para darle aprobación al proyecto, pero si los danilistas aúnan una posición favorable a su cantera, el resto es negociar el voto con los legisladores mercenarios. Lograr la aprobación de la reforma constitucional tenía mayor difi cultad y se obtuvo. También hay que hacer la mitad del caso a la versión del senador Rafael Calderón, quien asevera que el encuentro fue una cena con juego de billar incluido. Pudo haber billar y cena, pero de sobremesa o de postre se alimentaron puntos de vista. Hay muchas maneras de coherenciar a los parciales y convocarlos en actividad no protocolar es ingeniosa y divertida aunque sabemos que no están famélicos los congresistas que requieran de una invitación a cenar para que asistan. El mayor indicio de ser una reunión sectaria y hasta grupal fue que no invitaron a los congresistas del PLD, sino a los que siguen las ideas de Danilo Medina.

Hay cancha para especular que el encuentro era para bajar líneas en un ambiente distendido toda vez que se está en un compás de espera tejiendo la tela de araña para atrapar en legalidad las primarias con padrón abierto, santifi cada bajo la sentencia de un grupo de expertos constitucionalistas. Otro abogado consultor de los medios, Julio Cury, dijo que las abiertas son legales. Hay voces que son como balas trazadoras de los tiros. Se sabe.