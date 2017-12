Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Indiscutiblemente este día que la República Dominicana dedica al padre Billini, primero de diciembre, jamás lo podemos olvidar, porque el padre Billini pone sobre el tapete la preocupación por los demás: las obras sociales.

Recordemos cómo el padre Billini nos dio el ejemplo de esas obras que algunas eran físicas, materiales, ayudando a los necesitados desde su cuerpo, pero también la gran obra social, la de la educación.

El padre Billini se adelanta, o en su época hace las obras que debe hacer todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree en la humanidad, todo aquel que cree en el bien. Nosotros hoy a esas obras le llamamos Pastoral Social, dentro de la Iglesia, o le llamamos también las Obras de Caridad de Bien, o le llamamos a esas instituciones Caritas: en cada diócesis hay una Caritas organizada.

Esta fiesta del padre Billini es una fiesta de todas esas obras sociales, es una fiesta de todas las fundaciones que trabajan por los demás.

El padre Billini hace más de un siglo, mucho más, que ya no está, pero su memoria queda viva por las obras sociales que hizo. Y repitiendo la frase del Papa: “Todos aquellos que no hacen obras sociales, no tienen nombre y nunca le será dedicado un día en el calendario nacional”.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.