Hombres de mentes débiles

Leonardo Santiago Martínez

Son exorbitantes las cifras de hombres que deciden matar el ser que más “aman”. ¡La mujer! Madre, compañera y esposa, con la cual han convivido momentos inolvidables. No es para menos pensar de “hombres con mentes débiles” flojos y debiluchos, atrapados en una idea. Parecería que son incapaces de conquistar el amor de otra mujer ya que no pudieron permanecer en el amor que conquistaron.

Conversando con el asesino.

El hechizo está consumado. Dice “ella no será para nadie más, se ira conmigo al infierno”.

¡Qué tonto! Con tu acción apagarás la luz del bebé que viste nacer.

-Crecerá infeliz- sin madre ni padre, ¡ah! y no pienses en que tu madre lo cuidará bien, porque ella también estará afectada por la amargura de recordarte.

-Tus hermanos y tus mejores amigos también sufrirán, ¡ninguno!, “ninguno tendrá paz”. Y tu recuerdo se convertirá en la peor basura que ha acariciado la endeble figura de un ser amado.

-Me cegué y no pude contenerme, por eso lo hice -planteó.

- No busque excusa, lo que hiciste fue porque tu inteligencia sufrió un desperfecto y no fuiste capaz de dominarla.

–Aquel día estaba exhausto, comentó entre dientes.

- No me digas, no fuiste capaz de dejarla sonreír, de vivir una vida nueva, sin amarguras. ¿De verdad la amaste?

Sí, la amé, expresó.

- “El gran amor”. Jajajaja, tus problemas mentales no te dejaron ver la verdad.

-¿De qué hablas? ¿Cuál verdad?

-La perdiste porque no lograste ver tus defectos: la forma cómo le hablabas, tu desconfianza, tu ira, tu desprecio.

Pensaba, pensaba, dijo… pero no pude.

– Ohhh... hombres, si no pueden vivir junto a su pareja, vivan del recuerdo de su dulzura. Pero ¡vivan! Y dejen vivir. “Las penas mueren con el tiempo” y “la soledad cobra”.

Morir no es una prioridad, sino curar el alma para lograr vivir con ¡Amor!

Eternamente “hechizados”