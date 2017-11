Sentencias que no se olvidan

ARISTÓFANES URBÁEZ

En una de las películas de Edward Snowden, uno de sus jefes le dice: “¡Olvídate de Irak, que dentro de 10 años eso será un hoyo en el desierto! Nuestra preocupación serán, entonces, las armas nucleares de China y Rusia. Edward Snowden es un contratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que trabajaba en Booz Allen Hamilton, una de las mayores contratistas militares de Estados Unidos, quien filtró miles de documentos de ese tipo a la prensa, y hoy vive en Rusia, que le otorgó tres años de asilo.

2.- PERO --¡POR DIOS!--, no va a aparecer UN SOLO haitiano decente que les diga a estos curas ‘vividores’ dominicanos de ONG, que ellos no son apátridas y que ellos viven del expediente de los haitianos, pero que nunca han llevado una botella de agua para saciar su sed, que no hay una sola casa o rancho arreglados por ellos en Haití.

3.- EL LÍDER DE LA FRANCIA INSUMISA, Jean-Lucas Melenchon le dice al presidente de ese país, Emmanuel Macron, que a usted “le falta estudiar la historia de Francia”; que la calle de Francia derrocó a la monarquía; que la calle de Francia hizo la Revolución; que la calle de Francia derrotó el nazismo, y que esa misma calle le dirá a él qué es lo que hay que hacer para volver a la gloria de Francia; que en la calle, que él no escucha, es donde están las aspiraciones del pueblo francés.

4.-TODOS LOS QUE LEEN EL LISTÍN DIARIO, y ‘El Roedor’ en particular han leído el proverbio chino que reza: “El que oye una sola campana, andará sordo de un oído”, y otro de Lenin: “El que cree en palabra es un idiota incorregible”. Ahora, la monarquía de Arabia Saudita nos quiere hacer creer que la destrucción de Yemen, un país de 25 millones de personas, donde 5 millones de ellos mueren por el cólera, hambre, la sed, la falta de alimentos, porque su monarquía han destruido los acueductos y oleoductos, bloquen puertos y aeropuertos, y bombardean el país entero; digo los sauditas, dizque porque los yemenitas están siendo ayudados por los chiís de Irán, que tiene una democracia teocrática, creada por el ayatola R. Khomeini, que derrocó al Sha Mahomed Reza Palevi, apoyado por Estados Unidos. La teocracia de Irán democrática. Celebra elecciones: permite las mezquitas sunís, chiítas, Iglesias cristianas y sinagogas judías, y todos están representados en el parlamento y no se persigue a quienes respetan las leyes. Hace par de meses el Daesh o EI se infiltraron y hasta profanaron el mausoleo del fundador Khomeini, pero los tomaron presos, que fue la orden dada.

5.- ARABIA SAUDITA LE COMPRÓ A TRUMP US$111,000 MILLONES EN ARMAMENTO y su problema con Yemen es geopolítico, no religioso, porque el país ocupa el lugar más estratégico de la Península arábica, pues tiene acceso al canal de Suez, y está al sur dominando todos los mares que tienen acceso al Golfo Pérsico, que son lugares imprescindibles para el transporte de petróleo. Además, Arabia se ha aliado con el Estado “of Short” de Israel (N. Chomsky, judío), que odia Irán por su apoyo a todos los musulmanes, sean árabes o no, y vive denunciando al sionismo.

6.- Y ESO ES TANTO COMO DECIMOS que la mayoría de los musulmanes son sunitas, como Saddam Hussein y Gadafi, en la primera guerra del Golfo, Afez al Assad, padre a Bashar al Assad, sirio, formó parte de la coalición contra Irak. Los alauitas de Bashar son un 10% de Siria, los 100,000 soldados sirios matados en seis años, son sunitas, al igual que los palestinos y los del Partido de Dios (Hezbollah), son chiítas. Cuando la primea invasión a Irak, el lío de Bin Laden se debió a que la sunita Arabia Saudí usó sus tierras para que las tropas de Estados Unidos tomaran la retaguardia con el sunita Hussein. ¿Qué guerra religiosa ni religiosa? Es por petróleo y materias primas.