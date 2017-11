Dios escuchó y actuó

CÉSAR MEDINA

La doctora Yvonne Saenger entró exultante de alegría a mi habitación del Presbyterian Hospital-- piso nueve del área ejecutiva--, para darme una de las mejoras noticias de mi existencia: ¡El cáncer ha redimido notablemente, el tumor al hígado había reducido cuatro milímetros, los pulmones han comenzado a despejarse y desaparecieron los nódulos del área linfática!

Horas antes me habían hecho el CT-Scant completo de abdomen, pecho y cerebro y hasta los radiólogos que hicieron la comparación con un estudio similar anterior antes de iniciar el agresivo tratamiento quimioterapéutico, quedaron asombrados con los últimos resultados.

Paralelamente se me había practicado un estudio completo de sangre, y los resultados que arrojó fueron igualmente sorprendentes para los médicos y los técnicos que han llevado mi caso. Todo el personal --profesional y de apoyo--, que me atiende aquí en el hospital, han celebrado mi progreso en el tratamiento.

El jefe del equipo médico, doctor Paul Lee, fue el primero en llegar a mi habitación una vez se conocieron los primeros resultados del estudio radiográfico computarizado, y aunque dejaba notar su alegría, prefirió que fuera la oncóloga quien participara el informe luego de reunir a la familia que me acompaña.

Es importante resaltar que no hemos ganado la guerra, pero sí la primera batalla que es, tal vez, la más importante de todas porque este cáncer acaba de enterarse que le estamos disparando con los cañones de Navarone y la disposición de derrotarlo.

Tendremos César para rato

A la acuciosa prensa neoyorquina de origen dominicano no se le escapa una. Ni siquiera acababan de darme el resultado favorable del CT-Scant cuando ya el diario digital US Ahora.Com, que dirige el colega y amigo de casi medio siglo Ramón Mercedes, publicaba con su firma este artículo que reproduzco a continuación:

“EL tratamiento médico que se le viene aplicando al periodista César Medina, interno en un hospital de NY, deja indicar que tendremos a César para rato, porque su recuperación ya es visible a distancia (medio coloradito, con ánimo, habla fuerte, respirando normal, leyendo en la habitación), según nuestra irrefutable fuente.

“Ha recibido su quinta infusión de quimio. Bien lo afirmaron las eminencias de la medicina moderna, doctores Paul Lee, Rafael Lantigua e Ivonne Saenger, quienes al recibirlo en el hospital Presbyterian Medical Center proclamaron: “El tratamiento a que será sometido puede tener resultados positivos”Ö

“... ¿Dizque murió César Medina?”, me preguntaron tres personas en el Alto Manhattan, y cinco me llamaron desde RD el pasado jueves. Me tomó horas averiguar e investigar que todo era un falso rumor, mal intencionado, vil y el deseo manifiesto de un reducido grupo de criollos, porque las oraciones de millones de dominicanos al Todopoderoso por el restablecimiento de su salud, Dios las ha aceptado y hoy en día se reflejan en él, quedando demostrado que la mayoría quiere que César continúe su recuperación.

“Nosotros también hemos orado por su salud, por su pedido y ser amigos desde 1974, cuando fue nuestro jefe de prensa en Radio Cadena Informativa en HIZ. Juan 8:32 “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

... Regresaré por unos días a RD

Concluido el primer ciclo de quimioterapia el próximo lunes 4 de diciembre, estaré regresando por unos días al país después de dos meses y medio en Nueva York.

Aprovecharé las dos semanas siguientes para poner algunas cosas en orden porque debo estar de regreso en el hospital el día 26, lo que tendré ocasión de pasar el día de Nochebuena y Navidad junto a mis hijos y seres queridos.

Ö El día 27 reinicio la guerra contra el cáncer con la aplicación de una nueva fase de quimioterapia en la que espero terminar de ajusticiar el tumor en el hígado y acabar con los nódulos pulmonares que puedan haber sobrevivido a la primera fase del tratamiento.

Sin optimismo en exceso --se trata de un cáncer duro, difícil, agresivoÖ--, en mí ha renacido la esperanza de ganarle aunque sea unos añitos a la vida...