Un correo sobre el PLD

Alfredo Freites

Me llegó este correo de Margarita Aguirre y lo reproduzco íntegro:

“Increíble el afán que mantienen algunos peledeístas de continuar con el truco desgastado para esta vuelta de ir contra Leonel Fernández. No estamos en el 2015, ni las condiciones favorecen al presidente Medina, y todos lo saben. Medina es un verdadero activo que resguardar, porque siempre ha representado la paz en medio de las tormentas peledeístas, es el verdadero conciliador. No quiero equivocarme esta vez, pero pienso que el presidente no va por otra re postulación. Intentar validar una gestión partiendo con acciones cuestionables y malsanas en contra del único que pudiera hacer que el PLD continúe en el poder, no terminará bien. En este tramo deben saber que Leonel no necesita fundar un partido o al PLD para ganar. Partidos le sobran, y están locos porque los organice nueva vez en el famoso Bloque Progresista, y que en el recuadro de cada uno aparezca su cara para el 2020. Ellos aducen como dice Euclides -el senador-, que estaban mejor con él. Y volvemos a lo del reparto, pero será así siempre por una cuestión simple de gobernabilidad: el Estado es de todos y, en consecuencia, todos tienen derecho a participar.

El tema de primarias abiertas o cerradas asoma cada vez que hay un encuentro entre grandes. Cuando el primer enfrentamiento, Leonel y Danilo discreparon sobre la modalidad de escogencia: en ese momento, Leonel prefería abiertas obviamente, mientras Danilo se oponía. Terminaron celebrándose las primarias cerradas, como siempre ha funcionado a lo interno de ese partido. Todo es un asunto de conveniencias circunstanciales que favorecen generalmente a la tendencia que gobierna.

Los aspirantes a ser candidatos que los miden y miden y miden, y cada vez que miden arrojan menos, deben considerar esas aspiraciones, y dedicarse a contribuir a que Danilo Medina haga el mejor de los gobiernos, porque de ahí dependerá que ellos puedan continuar en los puestos que desde el 2004 se han constituido en una herencia. Que no se pongan guapitos, que muy lejos los llevó primero Leonel, y luego los ha mantenido Danilo. Si ellos, todos, hartos de poder y gobernar como dice McKinney, se descuidan y en la oposición llegara a haber algún motivo que los lleve a unirse, entonces a volar Lola. No habría más nada de qué hablar, y entonces sí que habría circo para rato por los lados del Poder Judicial”.