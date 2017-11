Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Anular vidas no es solamente cometer asesinatos.

¡Cuánto nosotros sentimos en la sociedad dominicana que se anulan vidas físicamente, se matan! ¡Están presentes ante nosotros, con todo el dolor del alma, los feminicidios! Es un espectro que nos está persiguiendo y no entendemos cómo este pueblo, que es acogedor, que es amable, ha caído en la tentación de anular vidas, pero no solamente vidas físicamente: es anular vidas moralmente.

Cuantas veces se calumnia, se anulan vidas: es otro tipo de maldad. Jesús lo dijo: “No matarás, no anules vidas”. Pero también dijo que aquel que insulta a su hermano, que habla mal del hermano, que le dice idiota, imbécil, está anulando su vida, está matando su alma.

Anular vidas. Cuidémonos de no matar de ninguna manera, y aunque veamos a personas que matan con armas de fuego o arma blanca, o matan también de manera violenta con la lengua, aprendamos a no hacerlo, a no repetirlo, a no seguir esos caminos, sobre todo en la familia.

En la familia, no anular vidas, con las palabras sobre todo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.