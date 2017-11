Amparo improcedente

Wanda Méndez

En reclamo del pronunciamiento de un divorcio (transcripción en los libros de registro civil), fue sometida una acción de amparo de cumplimiento, en contra de un oficial civil y de la Junta Central Electoral (JCE).

El accionante alegó que sus derechos y garantías fundamentales fueron transgredidos por el hecho del oficial civil rehusar pronunciar la sentencia que ordenaba el divorcio.

El tribunal civil acogió la acción de amparo, por lo cual el oficial civil y la JCE recurrieron la decisión ante el Tribunal Constitucional, mediante un recurso de revisión de amparo.

El TC acogió el recurso de revisión de amparo y revocó la sentencia que ordenaba el pronunciamiento del divorcio. A su vez, declaró improcedente la acción de amparo de cumplimiento, en aplicación del artículo 107 y siguientes de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

El artículo 107 de la ley 137-11 establece: “Para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud”. Mientras, el artículo 108 indica que no procede el amparo de cumplimiento cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa, previsto por el artículo 107 de la ley.

Al aplicar esas disposiciones legales, el TC señaló: “De manera que la omisión ostensible respecto del cumplimiento de los recaudos que la Ley núm. 137-11 impone a cargo del accionante para la consecución de su acción recursiva, conlleva irremediablemente a la improcedencia de la presente acción de amparo de cumplimiento, lo cual ha sido ya establecido además en la jurisprudencia constitucional de manera reiterada”. (TC-496/17).