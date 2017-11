De vocingleros y bullangueros

Ruddy L. González

“Ofende quien puede, no quien quiere”. La nota del refranero popular encaja a la perfección a las pretensiones de un grupito de vocingleros profesionales, que por sus formas altisonantes de debatir creen poder apabullar a quienes critican porque no están de acuerdo con la ‘verdad’ que proclaman.

Esta reflexión viene a cuento por las airadas e irracionales reacciones de algunos de esos vocingleros -con aires doctorales y de intelectuales de prólogos- sobre las opiniones y conclusiones que sobre el desplome de la denominada ‘marcha verde’ me permitiera recrear en un análisis político que publicara la semana pasada en el Listín.

El caso Odebrecht parecía el tema perfecto para algunos que tratan de ganar la notoriedad que no han tenido, u otros que la han perdido y que han ido cayendo en el ostracismo, por lo que viven rabiando sus frustraciones para con la sociedad. Pero un conjunto de situaciones, unido a la torpeza a que lleva el fanatismo y la sobrestimación de sus reales posibilidades de presión, han abortado las pretensiones de esos grupos. Odebrecht ha ido cumpliendo con los compromisos contraídos para enmendar los pecados y el Estado ha logrado acuerdos de recuperación de los recursos fruto del soborno confesado, al tiempo que ha abierto el proceso judicial que le correspondía encartando imputados para que sean los jueces que decidan en consecuencia.

Otras situaciones son la falta de dirección y de metas reales del proyecto que enarbola la denominada ‘marcha verde’ pues mientras unos apuestan a la disolución del Estado, otros se hacen la idea de convertirse en partido político para tratar de ganar el poder, en un proceso electoral bajo la ilusión de que todo el que marchó el 22 de enero le seguirá en un proyecto político. El tiro de gracia y es quizás, opino y creo, lo que ha ‘desatado los demonios’ de esa claque antiinstitucional el que el Gobierno, actuando con una inteligencia que no le presumían los ‘marchantes de verde’: no los hostilizaron ni les respondieron. En conclusión, los ignoró. No es con ‘conversaos verdes’, ‘foros’, intentos de descalificar, bravuconadas, esfuerzos por desacreditar que esos creídos de que pueden atemorizar con vocinglería y bullanguería barata a una población que les oye, les aplaude y les aplasta.

Y punto.