El sistema preventivo en la familia

Luis Rosario

¿Has oído hablar alguna vez del Sistema Preventivo?

Estamos finalizando el mes de la familia, que es la primera escuela, donde se recibe la más importante e insustituible educación. ¿Cuál de los padres o madres no se habrán preguntado alguna vez cómo educar en la familia? Ante esta pregunta muchos no encuentran respuesta y su impotencia a veces los lleva a declinar y abandonar su misión educativa. A lo largo de la historia se han propuesto muchos métodos para educar. Don Bosco, gran educador del siglo diecinueve y fundador de la Familia Salesiana, reduce a dos los sistemas educativos. Su pensamiento en torno a la educación es adaptable cien por ciento a la familia.

Por una parte está el sistema represivo, que utiliza una metodología más bien férrea, donde la autoridad se impone a la fuerza, a base de pelas. Según este sistema los padres establecen unas reglas de conducta en las relaciones familiares y luego vigilan para detectar a los transgresores y aplicarles los castigos correspondientes.

La actitud de los padres, tanto en sus miradas como en sus palabras, es seria y, si el caso lo amerita, severa y amenazadora. Hay una distancia innegociable entre los progenitores y su prole. No existe en este sistema familiaridad y cordialidad entre padres e hijos. El contacto y el diálogo es escaso. En este sistema, con mucha frecuencia, ni siquiera los padres cumplen con lo que les exigen a sus hijos. Don Bosco hace notar cómo este sistema represivo tiene un carácter de disciplina militar. Educar con esta rigidez es más bien fácil y poco trabajoso, pero poco humano y familiar.

El segundo es el Sistema Preventivo, que está radicalmente basado en el amor y que educa a la libertad. En este sistema los padres son orientadores que dialogan y comparten con sus hijos e hijas, y les sirven de guía en toda circunstancia, aconsejándolos y corrigiéndolos con amabilidad.

Este método educativo está fundamentado en la razón, la fe y el amor. En él se excluye consecuentemente toda sanción violenta y, a ser posible, cualquier tipo de castigo. El nombre de este sistema proviene de la necesidad de prevenir, a través de una sabia orientación, los posibles tropiezos de los hijos, habilitándolos para la solución razonable de los problemas.

A la base de este sistema educativo está la convicción de que muchos de los fracasos de los hijos pueden ser evitados, si cuentan con la voz amiga de los padres que les orientan y advierten razonablemente sobre las dificultades y peligros.

En la comunicación entre padres, madres e hijos, el Sistema Preventivo utiliza el lenguaje del amor, que desecha los gritos irracionales y las agresividades. Si los padres logran conquistar el corazón de sus hijos, ejercen sobre ellos una gran influencia positiva y tendrán aceptación cuando traten de aconsejarlos y corregirlos. La práctica del Sistema Preventivo está fundamentada en las recomendaciones de San Pablo: “El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe; es decoroso; no es egoísta; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de las injusticias; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo soporta”. (1 Cor.13, 4-7).

¿Qué sistema practicarás en tu familia?