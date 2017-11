“Y en eso llegó T.B.”

Pablo McKinney

“... y en eso llegó Fidel”. Carlos Puebla.

¡QUÉ DEMASIAO! - El muy señor llama a “desprenderse de bienes materiales”, pero posee una fortuna personal superior a los 15 millones de dólares; viaja en su jet personal, y sus hijas estudian en London School of Economics. Hablo del pastor pentecostés nigeriano, Balogun Joshua (T.B. Joshua), quien estuvo de visita en el país para realizar lo que llama “una jornada de sanación”. El respaldo de los creyentes en “sus poderes” fue masivo, y el del Estado dominicano fue ofensivo, vergonzoso, innecesario. Por supuesto que en respeto a la libertad de cultos que nuestra Constitución consagra, el señor Joshua tenía el derecho de visitar el país y realizar su tan rentable presentación económico-religiosa, pero tampoco había que pasarse. Fue grave lo del recibimiento al señor, con saludo militar incluido en el aeropuerto, como lo fue el reconocimiento de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Pero que el mismísimo jefe de Estado lo haya recibido en su despacho del Palacio Nacional fue lo que podríamos llamar “un mucho”, como un “¡Qué demasiao!”, pero peor. El lobbismo evangélico no debió llegar tan lejos y, sobre todo, Palacio Nacional no debió permitirlo.

“Y EN ESO LLEG” FIDEL”. - Ni la visita al presidente Medina ni los reconocimientos del Congreso Nacional a don T. B. cayeron de cielo y menos del infierno. Todo fue el fruto de una especie de chantaje inteligentemente planteado a partir del apoyo de distintas iglesias evangélicas a las prácticas mágico empresariales de Mr. Joshua. Y como los evangélicos votan y como -sepultados hace tiempo ideologías, principios o finales-, el ganar elecciones es lo único que cuenta ya en la fauna político electoral dominicana, tiene uno que observar cómo desde el estado laico dominicano se promueve, celebra y reconoce la ignorancia con tal de ganar apoyos, joder, que una cosa es el respeto y otra es el reconocimiento. Todo este fenómeno de popularidad de personajes como el aquí citado, viene a demostrarnos la gran crisis existencial del ser occidental. Así, rotos los paradigmas que marcaron al hombre occidental desde la Ilustración hasta ayer, como a las once, anda el ciudadano de hoy, huérfano de Dios y de Marx, incrédulo de las ideologías políticas y desconfiado de la iglesia “oficial”, la católica (a partir del funesto Concordato firmado por la iglesia para mejorar la imagen internacional de Trujillo a cambio de recibir todos los beneficios posibles del Estado). Cuando no hay confianza ni en la clase política, y menos en sus partidos, y la iglesia Católica ya no es lo que era en la confianza del ciudadano, es lógico que ocurran hechos como el acontecido este sábado, lamentablemente. Ya éramos huérfanos de Dios y de Marx... “y en eso llegó T.B.”.

“SIN LUZ Y SIN CAMINO”. - Ya no se trata de la iglesia Católica con su vieja misoginia y su intolerancia, o su intento de “catolizar” a toda la ciudadanía; ahora el asunto es más grave, muchísimo más grave. Ya no se trata de las acciones intolerantes de esta ONG milenaria, que es, además, el partido político más exitoso de la historia de Occidente, intentando imponer sus valores y principios a los otros, sino que, ahora, también tenemos al Joshua original y a sus copias locales, cosechando los frutos de la crisis del ser occidental, ese que se ha quedado sin fe y sin camino, “como a veces los amores se quedan sin luz y sin besos, y llegan las sombras del olvido”.

¡QUE LA MAGDALENA NOS GUÍE! JOAQUÍN.- Y, como tras los votos de evangélicos y católicos van los políticos ya sin ideología ni principios, hemos de ver y estamos viendo cómo anda de perdido el ser occidental, lleno de miedo el ciudadano, insegura la vida, deshechos los sueños en un cambalache existencial donde no hay frenos ni límites, valores que definan ni principios que guíen; se trata de ganar a cualquier precio; el poseer y exhibir explican y justifican todo; por 15 minutos de fama gente hay capaz de hacer lo inimaginable e indecible, y todo es desechable, transitorio el amor, confundido el costo con el valor de la cosas. Y así vamos, tan, pero tan mal, que ya hasta un pastor pentecostés nigeriano es un Dios renacido en medio del Estadio Olímpico, luego de visitar al presidente del país en el Palacio Nacional, recibir saludos militares en el aeropuerto y ser reconocido en el Congreso Nacional. Eso es lo que se llama “un mucho”, como un “¡Qué demasiao!”, de los de Joaquín, pero peor. ¡Que la Magdalena, después de amar, nos guíe!