Espacios de amor y crecimiento

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Los seres humanos necesitamos, todos, espacios donde experimentemos el amor.

El amor es reconocimiento, el amor es estima, el amor ayuda al crecimiento. Sobre todo los niños necesitan estos espacios, y los que los tengan deben tenerlos siempre en la casa y recibir palabras de estímulo.

Cuando las palabras son negativas maltratan; cuando se menosprecia las personas no les ayudamos a crecer, porque pierden la autoestima. Tengamos esto en cuenta y ojalá no digamos palabras o frases que desmeriten a los otros.

Es algo tan clave el poder de la palabra, así como el poder de los hechos, la fuerza de los hechos. La fuerza de la palabra nos ayuda a sentirnos estimados y a crecer, y crecer en todos los sentidos.

Cuántas veces personas que no se han sentido amadas quieren crecer en dinero para considerarse estimados y amados y piensan que si tienen dinero pueden ser amados y pueden crecer, y no es así, porque eso se lleva en el alma. Los pobres que son amados crecen y se desarrollan y otros que lo son, aunque tengan dinero, no se sentirán ni amados ni crecidos.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.