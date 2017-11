Crisis universal

Aristófanes Urbáez

1.- Los que han vivido y estudiado pueden dar testimonios de estos tiempos, pero sólo pueden leer lo que tengan a mano del pasado. Y tanto unos y los otros, bien visto el tema, caerán en la conclusión de que pese a la ciencia y tecnología actuales, la civilización humana jamás ha vivido un período de crisis como los de hoy, y para no caer en el “facilismo” debo afirmar que lo sé (no es el final del capitalismo), sino que el bisturí nos dice que no es la caída de un modelo o modo de producción, sino que el de ahora incluye de la “A” hasta la “Z” (que hemos visto la caída de otros, sino no nosotros mismos, en nuestros ascendientes), digo, la crisis de ahora envuelve la totalidad de las aristas del bicho humano. Y no es el “fin de la Historia”, de Francis Fukuyama, sino dialécticamente, ¡que se ve todo para siempre! Es la clausura de la civilización. ¡El fin! Antes de las dos grandes guerras, había rincones - ¡hasta en América!óque no entraban en crisis o porque no tenían importancia geo-estratégicas o porque nadie sabía de su existencia. Por ejemplo, ¿cuándo una semi-potencia (aunque sea de “cobradores”, ingleses), como España mandaría su marina a desalojar a Marruecos de una piedra desierta y minúscula llamada ‘Perejil’, si apenas en el S.XX, se enteraron de la importancia para la ‘Pérfida Albión’ del Peñón de Gibraltar, por medio del cual los “cobradores” (ingleses) la desangran desde la derrota de la famosa “Armada Invencible”? ¿Cuál es la importancia de Bután y Nepal (lo del Tíbet lo dejo de tarea a mi amigo Luis González, experto en esos menesteres), que al menos cuatro potencias mundiales se matarían por ellos?

2.- LA HISTORIA, NO LA PREHISTORIA, vale igual para cualquier pedazo de isla en Hawái, la Polinesia, Tasmania, los Polos o el Caribe, como tuvo que intervenir un Pontífice para que Chile y Argentina no se mataran por unas piedras en el Canal de Beagle (que sólo sirven para aguantar terremotos). Por cualquier pedazo de piedra pueden morir miles de humanos, aunque ésta venga de Marte en un meteorito.

3.- EN TIERRA FIRME, se trafica vendiendo seres humanos que huyen de las guerras o de la hambruna, y nada les lleva este negocio a las migraciones de que nos hablan los libros santos. Y en tierra firme también, pese a Gandhi y Mandela, nos encontramos con tres partidos: el que está al mando; otro dirigido por Soros, Cambalache, para que “todo siga igual”, y otro que dice “que todo sigue igual” porque Mandela Y Gandhi fueron traicionados y hay que hacer una revolución que ponga a negros e hindúes a mandar y a dirigir, y que ¡esa es la verdadera revolución! ¿Ven, lo que les dije al comienzo? No importa quién gane, si el planeta aguanta, vienen por todo y el hombre es el centro de todo el embrollo. The End.