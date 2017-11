Ley difícil de cumplir

Orlando Gil

LO DISIMULAN.- Los partidos lo saben, pero no lo dicen ni lo admiten. Les será sumamente difícil cumplir con la legislación de partidos y electoral cuando sea aprobada y aplicada. Demasiadas reglas en su reducido espacio interior. Por ejemplo, ahora juegan con los plazos, y se acomodan a conveniencia, pues los estatutos, aunque debieran, no tienen suficiente fuerza como una ley única. ¿Cuántos asuntos pendientes tiene el PLD después del VIII Congreso? Si se les hiciera la pregunta a los altos cargos, no responderían de manera automática, tendrían que pensarlo por lo menos tres veces, o en su peor defecto, consultar con otro compañero. E incluso de una instancia menor. Pocos recuerdan que en la reunión del Comité Central en que las resoluciones se convertirían en reglamentos, se dejaron cuestiones vitales sobre la mesa, y con una excusa que en el momento lució justa, válida, pero no al pasar el tiempo. La Ley de Partidos. No tenía sentido, se dijo entonces, consignar unas normas que a poco tendrían que ser ajustadas a la nueva legalidad. Sería trabajar dos veces, y lo inteligente, en el caso, sería esperar. La espera, por lo visto, ha sido larga, y del alargamiento se conocen razones, y entre ellas, el ánimo de los peledeístas...

EL ORGANIZADOR.- El PRM resolvió sin mayores dificultades la fecha de su convención ordinaria, y quienes conocen las interioridades dan por seguras nuevas posposiciones. No tiene sobre su cabeza pendiendo la espada de un plazo fatal, pero sí por debajo unos cuchillitos de palo que son verdaderos incordios. La prórroga no puede ser recreo, y parece que así se está asumiendo. Se menciona el caso del presidente del comité Organizador, Tony Raful. Tiene a su cargo la presidencia del Parlacen, y esas funciones lo mantendrá fuera del país más tiempo que cuando era un simple diputado. Pero además acaba de publicar un nuevo libro, y lo más lógico es que lo promueva, y como es una obra de carácter regional, deberá darse cita no solo en Costa Rica, sino en toda Centroamérica. ¿Sacrificaría Raful estos dos importantes hitos para dedicarse a tiempo completo a preparar las consultas que deberán renovar el partido Moderno? ¿Qué primero, la gloria personal, y un poco la gloria del país, que el éxito de la organización en que todavía no se superan las confrontaciones del pasado? El PRM es un muchacho feo que no provoca mucho el amor de sus progenitores. Lo miran y se preguntan ¿si será mío?, y antes de responderse, vuelven a mirarlo...

EN MENTIDEROS.- El muchacho feo, por demás, grita por cualquier cosa. Por ejemplo, hay situaciones que no tienen que ver con la organización de la convención, pero que crean un ánimo que afecta la consulta. Luis Abinader, cada vez que se presenta la ocasión, habla de renovación a todo nivel y de elegir la nueva dirección voto a voto. Y lo hace con más de una intención. La principal, se descubre ahora, es evitar que algunos compañeros se embullen o se monten en el tren equivocado, el que no lleva a ninguna parte. En los mentideros del partido Moderno se cuenta una historia que podría ser una leyenda urbana de naturaleza política. O una película producida por Harvey Weinstein, el acosador de Hollywood. Abinader le habría mandado a decir a Andrés Bautista, con un economista de su confianza (de la confianza de Abinader), que no se haga moño que no va para la fiesta. Esto es, que no será mantenido en la presidencia del partido. A consecuencia de ese designio, ahora inexplicable, Bautista se habría desaparecido y no aparece ni en los centros espiritistas. La última vez que se tuvo noticias de él estaba en unas lomas cercanas a Moca, donde tiene un fundo y negocios de producción. Esta ocupándose de sus asuntos ante una emboscada, que como todas las emboscadas, resultó inesperada...

LOS BANDAZOS.- El caso de Andrés Bautista confirma lo que fue dicho al principio. Lo difícil de cumplir con una nueva legislación que resulte un molde imposible de romper. Si no se puede con lo poco, menos con lo mucho. El plazo de la convención resuelve otros plazos, es un referente a tener en cuenta. Por ejemplo, un presidente o secretario general o de organización que aspiren a reelegirse deben renunciar a esas posiciones seis meses antes del evento. Si se decidió que en febrero, y Bautista dimitiera ahora, faltarían meses. Esto considerando la legalidad interna, así de insuficiente como es ahora, y no otras situaciones, como sería una competencia fuera de borda. Ramón Alburquerque tal vez no se haya atrevido a decirlo en una reunión de la Comisión Política o de la Dirección Ejecutiva, pero sí denuncia en las redes sociales lo que entiende un chanchullo: un arreglo para que se queden los mismos en la dirección del partido. No hay dudas de que Alburquerque alienta aspiraciones de ser presidente del PRM como en una ocasión lo fue del PRD, y se piensa pues usa contra Bautista, sin dar su nombre, armas poco nobles como aludir sus inconvenientes judiciales. Si el propósito de Bautista se desmonta solo, mucho más con la objeción que se atribuye a Luis Abinader, la descalificación se quedaría con pocos pasos...