Solemnidad de Cristo Rey

Cardenal Nicolás De Jesús López Rodríguez

a) Del libro del profeta Ezequiel 34, 11-12.15-17.

El texto de Ezequiel es una clara condena a las autoridades de la época por no cumplir con su deber en relación al rebaño, al pueblo de Israel. El rebaño no es pertenencia de los “pastores”; el profeta utiliza la metáfora de Dios como Pastor de su pueblo para comunicar un mensaje de esperanza a los israelitas exiliados en Babilonia, al igual que lo habían hecho Isaías y Jeremías. Todo el capítulo 34 de Ezequiel es un juicio en boca del Señor contra los malos pastores de Israel, o sea sus reyes y autoridades civiles.

El Señor condena a las autoridades de su pueblo, que encontraron normal gozar el poder y la riqueza sin considerarse primero como los servidores del pueblo de Dios. Es fácil imaginarse la miseria del pueblo judío en los momentos que hablaba Ezequiel, o sea inmediatamente después de la catástrofe de Jerusalén.

“Yo mismo iré en busca de mis ovejas”. El Señor ha rechazado a los jefes de Israel y promete hacerse pastor de su rebaño ante el abandono en que lo dejaron las autoridades.

El Señor, pues, será el buen pastor que cuidará su rebaño con esmero y manifiesta cuáles son los deberes del pastor: reunir a las ovejas, protegerlas, dar alimento a todos y reprimir a los prepotentes. Se acabaron entonces los días de nubes y tinieblas en que el Señor parecía lejano e Israel carecía de esperanza. Él reunirá a su pueblo de entre las naciones. El Reino que ha preparado Dios para esa muchedumbre desalentada superará todo lo que ellos podían esperar. No tendrán solamente la prosperidad material, sino que vivirán en paz y descansarán junto al Señor.

b) De la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 15, 20-26. 28.

Este pasaje Pablo habla a la comunidad en lenguaje apocalíptico y se refiere a Cristo como Señor del Universo y también a la resurrección de los muertos. Pues, a la comunidad de Corinto resultaba difícil aceptar la doctrina de la resurrección de la persona entera, en cuerpo y alma, debido a la influencia filosófica griega.

Para los Corintios las almas humanas se consideraban merecedoras de liberación; desechaban la prisión del cuerpo para volver a su estado espiritual anterior. Frente a esas ideas, Pablo presenta la enseñanza cristiana que nos dice que Cristo con su muerte y Resurrección de entre los muertos, venció el pecado de Adán y abrió el camino de la vida eterna.

c) Del Evangelio de San Mateo 25, 31-46.

Con esta solemnidad de Cristo Rey concluye el Año Litúrgico y en estos versículos finales del capítulo 25 San Mateo relata la revelación apocalíptica de la Segunda Venida de Cristo en el Juicio Final, concluyendo con este texto el Discurso escatológico, iniciado el domingo treinta y dos. Aparecerá el Hijo del Hombre -título mesiánico de Jesús, según Daniel 7-, viniendo en poder sentado en el trono de su gloria, como rey que es, reunirá ante sí a todas las naciones de la tierra para iniciar el juicio. Esto da por supuesta la resurrección de los muertos.

Jesús describe la conducta contrapuesta que motivará la sentencia final de ambas partes separadas por el pastor-juez a su derecha y a su izquierda, favorable o desfavorable. Ambos grupos coinciden en la pregunta de sorpresa e ignorancia: ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y la misma respuesta del Juez divino es la gran revelación que motiva la sentencia desigual. Él se identifica con los hermanos humildes. Los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.

Todos los hombres y mujeres de la historia: judíos y gentiles, cristianos y paganos, creyentes y ateos son los destinatarios del juicio final y el tema fundamental versará sobre y el amor solidario con los demás. Hay que reconocer que el cumplimiento implícito del mandamiento máximo de la ley de Dios es el amor y es el que nos hará partícipes o no del Reino de Dios.

El juicio final no se hará según medidas, ni criterios estrechos de tipo jurídico o moral. Tendrá en cuenta más bien la intención fundamental de toda la vida del hombre. El hecho de que Jesús se identifique con todos los pobres y marginados y, además, los llame hermanos menores, demuestra claramente que Él descarta toda idea triunfalista de su Reinado y Mesianismo. “Mi reino no es de este mundo”, le había dicho a Pilato cuando lo juzgaba. Por eso, cambia los criterios según los cuales el mundo tiende a identificar la autoridad y el poder con el dominio y no con el servicio. Al hacer gravitar el juicio sobre el amor al hermano necesitado, se produce una concentración en la realidad cristiana fundamental que lo envuelve todo: “Amar es cumplir la ley entera” (Rom. 13, 8-10).

La sentencia del rey-juez aclara con sorpresa de todos, que es heredero del Reino y de la vida eterna cualquier hombre o mujer que ama al prójimo, hace el bien y practica la justicia; como lo es todo el que vive las bienaventuranzas. Los santos Padres hablaban de “semina Verbi” (semillas del Verbo), las semillas de la Palabra de Dios derramados en la creación y en el corazón del hombre que busca el bien y la verdad. En la sentencia del juicio final Jesucristo rompe una vez más -como lo hizo en el Sermón del Monte- el círculo cerrado del prójimo tal como lo entendía la antigua ley mosaica, para la que prójimo era solamente el pariente o el connacional.

El Reino de Dios, aun siendo escatológico, está presente en nuestro mundo desde la venida de Jesús, si bien no se ha manifestado en toda su plenitud. Igualmente, el juicio escatológico está realizándose en el presente de nuestra vida. El dictamen final será hacer pública la sentencia que vamos mereciendo día a día con nuestras obras de amor o desamor. Los hombres serán juzgados según la aceptación o el rechazo de Cristo a quien no vemos en carne y hueso, pero que se identifica con cuantos sufren en la tierra. La acción caritativa es buena, pero no basta. Para dar de comer al hambriento hoy, mañana y todos los días, hay que crear fuentes de trabajo, hay que transformar las estructuras sociales de modo que el necesitado se sienta liberado de su pobreza y con posibilidad de ser promocionado como persona.

La liturgia de la fiesta de Cristo Rey nos interpela de cara a nuestro compromiso con los hermanos más necesitados. El culto eucarístico debe reflejar el culto de nuestra vida y viceversa, porque se necesitan mutuamente. El culto completo del discípulo de Jesucristo se expresa en la solidaridad con el pobre, el que sufre, con todos los pequeños y marginados. Esta es la religión que acepta el Señor como dice el Apóstol Santiago.

