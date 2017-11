Frases que corrompen (5)

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Hoy, volvamos la mirada a otra frase que se encuentra muy metida en la cultura dominicana y que se repite aquí y allá. Se trata de esta frase: “Mira fulano, lo que funciona es esto… si tú lo haces así no triunfas”. “Lo que funciona es esto…”. Dolorosamente yo lo he oído a gente que ha dicho: “Mire, lo que funciona aquí es la corrupción, porque aquí todo el mundo está corrompido, desde el más grande hasta el más pequeño”. Lo que funciona es el “peaje”, lo que funciona es el soborno, lo que funciona es dar por abajo, lo que funciona es esto, y si eso es lo que es, así se triunfa, y no entrar en eso nos lleva a la derrota, al fracaso.

¿Por qué tenemos tantos problemas de violencia, de crímenes? Porque lo que se cree que funciona es la corrupción, y si eso es lo que funciona, vamos a matar, porque eso es lo que funciona, y es un gran error. ¡Cuánto daño se está haciendo! ¡Cuántos escándalos tenemos! Eso no funciona.

Entonces, repite: lo que funciona es esto, hay que evitar ese gancho, ese engaño, y enseñarlo, y decirle y repetirle a los hijos que eso no funciona.

Lo que funciona es el trabajo constante, lo que funciona es la creatividad, es emprender, es echar hacia delante, eso sí funciona, pero lo otro, no funciona, aunque se repita aquí y allá.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.