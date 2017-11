Convención PRM será en febrero

Alfredo Freites

Anoche un amigo se me acercó y me secreteó que no me deje llevar por las apariencias ni rumores, que las cosas en el PRM están como paños sobre manteles y que no importa que las búsquedas de cargos estén separadas por planchas porque eso no llevará a confrontaciones ya que los liderazgos buscarán formas de advenimiento. Ese amigo y veterano político me quiso hacer ver que los perremeístas han aprendido de los errores del pasado y nada ni nadie los hará separarse. Según él, tanto Hipólito Mejía como Luis Abinader están conscientes que separados nada los arrimará al poder. Estas confidencias vienen a cuentas por lo anteriormente publicado en torno a la primera convención de ese partido que tenía una fecha incierta. Ya la comisión organizadora expresó que será en febrero, como proponían los de la tendencia de Mejía. Según los de Abinader todo estaba listo para arrancar en enero, pero prefirieron una fecha tardía que una acelerada. En estos negocios es mejor tarde que nunca. Ya el padrón perremeísta está afinado. Según mis fuentes son un poco más de medio millón los militantes. Me aseguran que son 560 mil con que cierra las inscripciones y nadie más puede agarrarse de la tabla de oportunidades. Ya cerraron puertas y ventanas para el ingreso. Ni uno más será admitido porque en el PRM irán a convencional con el padrón cerrado. La mayor parte del tiempo en preparar la convención estuvo en seleccionar los líderes políticos que provisionalmente ocupan los cargos directivos hasta el montaje de la convención. Aunque parezca sorprendente el balotaje de los candidatos para cargos electivos no fue encrespado. Tal parece que los del PRM se avendrán a dar como bueno y válido los resultados de los escrutinios en cada demarcación. Pero entre políticos no se puede cantar victoria antes que culminen los procesos y mucho menos conociendo la raíz de los males de la política nacional donde el divorcio se toma con mayor facilidad que el arreglo de las divergencias. Hablé con Alfredo Pacheco sobre el tema de las planchas y las divergencias y fue enfático al aseverar que esto no es más que un formulismo porque las partes involucradas se pondrán de acuerdo para que el PRM se siga fortaleciendo y ganar las próximas elecciones.

Según el veterano legislador, los perremeístas tendrán una armoniosa convención en febrero. No deja de ser una tirada optimista.