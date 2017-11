Convención de PRM

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

LA NUEVA FECHA.- El PRM asumió la realidad de su convención y la pospuso para una fecha que le permitirá a la comisión organizadora trabajar con más comodidad y descanso. No para diciembre, ni para enero, sino para febrero. Afuera se veía lo que adentro se ocultaba. El problema no podía ser el tiempo desde el momento que se violó el calendario y el retraso era más que evidente. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Lo que se imponía era hacerlo bien, y no era posible con el apremio de los plazos. Las excusas ahora resbalarán en cuanto a logística: reglamento, cronograma, aunque se pueden adelantar las dificultades propias de una contienda. El ánimo del militante se desborda fácilmente, y los fantasmas no serán sábanas flotando, sino personas de carne y hueso haciendo y deshaciendo según sea el caso, y usando las armas que la política provee. El perro huevero vive molesto por el infundio, aunque le quemen la boca. La verdad suya es que mientras haya huevos. La culpa no es del perro, sino del producto de la gallina que no se coloca en canasta segura…

MÁS BIEN DICIEMBRE.- Noviembre se pensó como un mes de decisiones políticas, por lo menos en el interior de los partidos. No solo estaba en agenda la convención del PRM, sino la solución del problema de las primarias en el PLD. El PRD hizo una de esas misas de cuerpo presente, tan de circunstancia, y anunció una reforma estatutaria de la que se sospecha todo y no se duda nada. No obstante, el cambio de reglas internas será en diciembre y no en noviembre. Aunque tampoco hay por qué jugarse la fecha, pues también existe la posibilidad de una posposición, y ya no por necesidad o por amparo, sino por mala costumbre. Eso de no cumplir con los plazos no es práctica nueva o del partido Moderno. El PRD no solo la inventó, sino que la patentizó y la da de herencia al último fruto de su vientre. El episodio tal vez no tenga mucha importancia política, pues de la mansión que era el partido blanco queda poco, si acaso el solar, y solo porque --como dice el refrán-- era propio. Aunque falta ver en qué termina el affaire del Seguro Social, si patrimonio del PRD, o aval de acuerdo electoral y político, o gracia personal a un amigo. El cinismo no podrá rasgarse las vestiduras por la sencilla razón de que anda desnudo. Miguel Vargas o César Mella: esa es la cuestión…

LA REUNIÓN AQUELLA.- El Comité Político del PLD se aprovechó de que el primer lunes de noviembre era 6 y Día de la Constitución para volarse la reunión correspondiente al último mes del año. Se pensó que la pasarían para el martes, pero no hubo convocatoria y nadie volvió a hablar del tema. Pasaron más lunes y nada, y a la fecha tampoco se convoca para el próximo que sería 27. Tal vez se considere el primero de diciembre, el 4, pero hasta el momento nada es seguro. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que se están huyendo, y no solo por el asunto de las primarias, cerradas, abiertas. Aunque este punto no deja de ser importante, y no porque lo sea, sino porque corriéndole a la Ley de Partidos se buscaron las primarias de mampara y ahora se derrumba el telón. Los constitucionalistas andan por las calles, de noche y a todas horas, y sin embargo los encargados de contratar 5 o 6 o 7 no los encuentran a pleno mediodía, a pesar de enfocarlos con una linterna de carretera. El problema por tanto no es de constitucionalistas, sino de no tener ojos grandes como el lobo de Caperucita “para verte mejor”. Diciembre y las festividades salva al comité Político, pero ¿y entonces, en enero?...

MACHETE Y YILET.- La gente olvida, incluyendo los peledeístas, pero el 15 de diciembre se conmemora un aniversario más de la fundación del partido, y se imponen actividades o festejos. Cristina Lizardo es la responsable y estaría convocando todo un equipo. Aunque igualmente se organizan otros encuentros, como el de Rubén Bichara, “Entre Amigos”, y que reúne a compañeros sin tomar en cuenta su filiación o grupo. Los oficiales sin embargo harían la ofrenda, que podría ser ante el busto de Juan Bosch que ocupa el frente de la Casa Nacional, y por igual un almuerzo de la alta dirección con miembros del comité Central. Antes era un desayuno, pero como se cuenta con instalaciones de lujo y catering de primera, se ofrece una comida más formal. El poder es para usarlo, podría recordar El Patriarca, apoyándose en su atractivo bastón. Lo que queda fuera de ocasión son las “asonadas” de los seguidores de Leonel Fernández, que denunciara Euclides Sánchez, o los “aguinaldos” de José Ramón Peralta con senadores de la corriente de Danilo Medina. Bosch hablaba de lo que se ve y no se ve en política, y lo que no se ve en esa lucha interna son los machetes y las yiletes. El espíritu de Navidad no los congrega…