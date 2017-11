El salto de la pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

Primer brinco (a modo de teoría): Creer que un Procurador nombrado por el Poder Ejecutivo actuará develando y castigando la corrupción gubernamental, es igual a creer que la orden de alejamiento impedirá el feminicidio.

2 Lo que el líder escribió en la carta, debió manejarlo verbalmente, nunca escribirlo. Eso ha despertado viejos rumores, sobre ciertas peticiones no complacidas relacionadas con la compra de suministrosÖ

3 Lo que, con permiso, hicieron los haitianos en nuestro Altar de la Patria, es prueba de que aquí los testículos se fueron de vacaciones y no han regresado.

4 Don Iván Robiou, del Comité Ejecutivo del PRD, envió carta al periódico HOY protestando porque en la encuesta Gallup no apareció el PRD, ni Miguel Vargas. ¿Sería porque no los incluyeron en el cuestionario o porque los encuestados no los mencionaron?

5 Dijo José Ramón Peralta, que Danilo no está en eso de reelección “porque en el 2020 ya habrá hecho todo lo que se propuso hacer como Presidente”. Ese tipo de chiste me recuerda a VerdaguerÖ y a Balaguer.

6 Aclaró Víctor Gómez Casanova, que el asuntito del muelle de Puerto Plata no fue “llamado a licitación”, sino “carta de intención”. Tranquiliza saber que el probable futuro presidente del PRD no va a meter la mano en candela por unos cuantos millones.

7 Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRSD, que renunciaron hace poco, esgrimieron el slogan “Hatuey se marchó y nosotros nos marchamos con él”. ¡Anjá!, ¿entonces, van a morir también?

8 Todo trabajo de investigación sobre corrupción, es calificado como “persecución política”. He oído afirmaciones de que la investigación sobre Diandino, “es un recurso igual al de traer a Quirino, para aplastar más a Leonel”. ¡Sobaaa!

Último brinco: Al ministro de Hacienda le tiraron un baño de agua fría desde la Oxfam, luego que se puso a calificar el informe de esa entidad sobre el malgasto gubernamental como “superficial y poco riguroso”. Le dijeron que los datos salieron del mismísimo GobiernoÖ ¡Uyyy!