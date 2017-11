Si el padre solicita residencia a hija soltera y se casa, se cae el caso

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

P. Mi padre residente me solicitó la residencia. Tengo 22 años y quiero saber si me puedo casar y si es verdad que si me caso la petición se cae.

R. Así es. Los residentes pueden solicitar la residencia a sus hijos menores o mayores de edad pero sólo si son solteros. No pueden solicitar hijos casados.

P. Mi esposo y yo tenemos visa de paseo y queremos solicitar la visa de nuestros hijos menores de edad. ¿Podemos incluir la solicitud de visa de una hija de cuatro años que tiene mi esposo con otra persona?

R. Claro que no. Ustedes tienen que solicitar la visa de sus hijos biológicos que si son menores de 14 años solo tienen que ir uno de ustedes al Consulado con los pasaportes de sus hijos y su esposo y la madre de la niña que no es de usted son los que tienen que solicitarle el visado a la hija de ellos.

P. Mi padre ciudadano americano me solicitó la residencia como hijo soltero pero me quiero casar y me dicen que la petición se cae si me caso.

R. Claro que no. Los ciudadanos americanos pueden pedir a sus hijos solteros o casados. En su caso usted fue pedido como hijo soltero categoría F1 y si se casa tiene que notificarle al servicio de migración su cambio de estado civil ya que como hijo casado de ciudadano americano su categoría cambia de F1 soltero a F3 casado, por tanto tiene que enviar la documentación que avala su matrimonio y saber que como hijo casado el tiempo de espera aumenta considerablemente, aproximadamente siete años.