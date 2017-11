Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Quiero invitarlos de corazón a que abramos la mente en nuestro lenguaje al término desarrollo.

Generalmente cuando se dice “es un país desarrollado”, se está diciendo “es un país desarrollado económicamente”, y es que en el mundo de hoy, sin darnos cuenta, estamos repitiendo que el único desarrollo, que lo que realmente importa es desarrollarse económicamente.

“Me voy fuera del país para desarrollarme”. ¿En qué sentido? ¡Ah, económicamente!

El desarrollo económico es un tipo de desarrollo. Hay países que llamamos desarrollados económicamente, pero los expertos añaden: se han desarrollado económicamente, pero no humanamente. Tome cualquier país europeo -no quiero citar nombres de países-, y usted dice: ¡Ah! tal país es desarrollado económicamente, pero ¿y su humanismo, su sentido de solidaridad, cómo tratan a los demás, cómo miran a los demás? Humanamente no se han desarrollado, no han crecido. En cambio, en países pobres económicamente, como este, usted puede encontrar un mayor desarrollo humano. Usted encuentra en nuestros pobres mayor sentido de solidaridad que en otros que tienen una economía más grande: tienen un pan, tienen un plátano y lo comparten; no tienen diez plátanos, tienen uno solo, pero están desarrollados humanamente.

Nosotros hemos de pensar y preguntar: ¿De qué desarrollo tú me estás hablando? Sí, desarrollo económico, hay que desarrollarse económicamente, ciertamente, pero ojalá que en el desarrollo económico, en el desarrollo técnico, nosotros no perdamos el desarrollo humano y cristiano.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.