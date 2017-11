Heddel Cordero

Los dominicanos no utilizamos las frases de cortesía por falta de educación. “Nos comemos” las señales de tránsito por falta de educación. Agredimos al medio ambiente por falta de educación.

Irrespetamos los símbolos de la patria por falta de educación. No sabemos hablar por falta de educación. Somos irreverentes ante ciertas solemnidades por falta de educación. Conducimos de manera agresiva por falta de educación. Tiramos la basura en cualquier lugar por falta de educación. Vamos a los baños públicos y garabateamos y ensuciamos sus paredes por falta de educación. Dañamos los espacios públicos por falta de educación. Somos indisciplinados por falta de educación.

No sabemos escribir por falta de educación. Tenemos un léxico pobre por falta de educación. Maltratamos a los animales por falta de educación. No comemos de manera saludable por falta de educación. No respondemos los buenos días por falta de educación.

Violamos la veda en la pesca y la caza por falta de educación. Violentamos el orden en las filas por falta de educación. Estornudamos sin cubrirnos la boca con el antebrazo por falta de educación. No somos muy dados a cuidar la higiene personal por falta de educación.

Tenemos un escandaloso porcentaje de menores embarazadas por falta de educación. Somos irrespetuosos por falta de educación. Somos un país pobre por falta de educación. Vendemos el voto por un salami por falta de educación. Si tenemos políticos mediocres es por falta de educación.

La falta de educación es la responsable de la mayoría de nuestros males. Lo dicen los organismos internacionales. Lo dice nuestra conducta. Lo dicen las bajas calificaciones en las pruebas internacionales. Lo dicen las deficiencias de nuestros profesores.

Siendo así, entonces, todos debemos aplaudir, respaldar, estimular, reverenciar, celebrar y comulgar con las iniciativas que desde el gobierno se implementan a favor de la educación de los dominicanos.

Si queremos cambiar, si nos interesa construir una sociedad distinta, debemos apostar a la educación.