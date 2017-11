Ante el prigilio perdido

Pablo McKinney

pablomckinney@gmail.com

EL SANTO PERIODISMO LITERARIO

De viernes en viernes, uno acostumbra a huir hacia el periodismo literario de las añoranzas, ese, el de los dulces azares de la vida, sus nostalgias, sus golpes y sus caricias. Aunque ustedes no lo crean, mis andanzas por el bendito periodismo literario guarda relación directa con lo decepcionante que es ver cómo, cada día, el país se desparrama institucionalmente, y lo urgente posterga lo importante, lo eventual pospone lo fundamental, y las ramas del bosque nos impiden ver el sol, y éste, una y otra vez nos quema. Cada vez son peores las formas, aumenta más el descaro, más se pierde el prigilio, y por no haber no hay ya ni disimulo. Para no ser acusado de pesimista empedernido y “profeta del desastre”, vayamos a los hechos que callan bocas en silencio y dan boches sin palabras.

LA CARTA

El presidente del PRD y Canciller de la República envía una carta al director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y miembro de ese partido, César Mella, para anunciarle que lo destituirá de su cargo. Nótese que no le informa que ha escrito o visitado al Presidente de la República para solicitarle esa cancelación y seguir repartiendo y compartiendo el “Gobierno compartido”. El asunto se agrava porque el afectado por esta cancelación no es un “compañerito de la base” de esos a los que prestigia el cargo, pero ellos no hacen lo mismo, sino que se trata de un ciudadano que como César Mella y Mejías, tiene nombre propio en la sociedad dominicana, más allá de PRD o IDSS. Pero sigamos...

LA REVISTA

En el país existe LA REVISTA, que es un proceso de revisión mediante el cual el Estado evalúa las condiciones de los vehículos y decide si le otorga o no el permiso de transitar por las calles y carreteras del país. Digo teóricamente, porque en la realidad la REVISTA es/era un vulgar impuesto acompañado de un esquema de corrupción tan bien montado, que las falsificaciones del documento eran vendidas en los semáforos y las estaciones de combustible, ante la mirada cómplice de las autoridades. La muerte de una joven abogada, de su hermana y su sobrina, presumiblemente por inhalación de monóxido de carbono en el vehículo que conducía, ha mostrado nuestro alto nivel de arrabalización institucional, y es que la inmensa mayoría de nuestros vehículos circulan sin el catalizador, que es la pieza que convierte el monóxido en dióxido de carbono, (el CO en CO2), que es el que envenena. Pero, claro, como la REVISTA es/era un vulgar impuesto que no revisa nada, una vez más llega la tragedia y con la tragedia llega el lamento, los golpes de pecho, los pesares. Tal que a los dominicanos se nos da mejor llorar nuestras desgracias que enfrentar con un par nuestros problemas. Y así nos va.

TRUJILLO EN BATA BLANCA. -

Si Carta y Revista son poca cosa, tenemos a un presidente/jefe del colegio/sindicato de los médicos dominicanos que dejará su cargo el 8 de diciembre y no ha encontrado otra forma de despedirse que, cual Trujillo en bata blanca y como si fuera Presidente del país, decretar varios asuetos (vacaciones de miércoles a lunes, con el viernes en el medio como chiste malo) para sus colegas. El ministerio ya anunció que sólo espera que asuma el nuevo presidente del sindicato para retomar el diálogo, pero mientras, al Leónidas Molina no le importa que se jodan los más pobres “entre nuestros empobrecidos pobres nacionales”, y así vamos, y así estamos: ni el gobierno actúa contra esos probables homicidas torturadores de pobres enfermos, ni la oposición política sale en su defensa en marcha blanca... y luego se sorprende de sus derrotas. (Sin fe, la política es el arte del mal menor). Entonces, ante tanta demostrada desolación institucional, ante tanta torpeza y complicidad de parte de la oposición política, cómo no va uno a dedicar -de viernes a viernes- este bulevar a las caricias del periodismo literario, a la nostalgia o al bendito amor y sus vicisitudes borgianas. Con su permiso.