Hipólito y Abinader

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

DOS ESTILOS, UN MISMO FIN.- Hipólito Mejía se fue a una entrevista con El Caribe y logró un gran titular con su declaración, casi proclama, de que sería de nuevo Presidente de la República y que ganaría la convención del PRM de manera abrumadora.

Luis Abinader no fue a El Caribe ni a ningún otro medio de prensa, sino a la Cámara de Diputados, donde se le atendió con cortesía creo que el mismo día que esa rama del Legislativo aprobaba el Presupuesto Nacional correspondiente al 2018. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero no deja. Dos tipos diferentes de trabajo político, aunque con una misma finalidad. Hacerse con la candidatura presidencial. ¿Ganará Mejía la consulta del partido Moderno avasallando a Abinader? La pregunta es con qué se casa un guardia, pues hasta ahora las encuestas, todas las encuestas, dan a Abinader por encima de Mejía. Una especie de fatalismo interno. No obstante, conviene esperar el out 27, pues Mejía no lo dice, pero sí recuerda en la intimidad que en el pasado estuvo en peor situación y pudo superar la prueba. La historia no es mecánica, pero dicen en los campos que no van lejos los de alante si los atrás corren bien…

LISTA CLARA, CREÍBLE Y CONFIABLE.- La posposición de la convención ordinaria para renovar los cuadros directivos alterará el calendario de la extraordinaria, aunque la experiencia de la primera facilitará los trabajos de la segunda para seleccionar al candidato. Dije que el sector de Hipólito Mejía no iba a consentir que se usara en esta ocasión el registro de la vez anterior en que Luis Abinader se alzó con el triunfo. Ahora con el nuevo padrón se entiende que ambos parten de cero, que se corregirán las gabelas que favorecieron a Abinader y que de las habilidades de cada grupo dependerá lo decisivo. Por ejemplo, ¿cuál inscribió más, viejos y nuevos? Esa sería un arma secreta, pero no lo es porque para cantar victoria hay que declarar como si fuera en Aduanas el costo del producto o sus propiedades. Decir con qué se cuenta. Lo de Mejía en la entrevista a El Caribe parece una bravuconada, pero igual podría no serlo. Él sabe de lo que habla, por lo menos en cuanto a sus potencialidades dentro del partido.

Entre sus parciales existe la creencia, no solo de que hicieron el trabajo o superaron las expectativas, sino de que se fueron muy alante, muy arriba, y podrían dar una sorpresa a sus oponentes.

De ahí que se concentren en lo que verdaderamente importa.

Una lista clara, creíble y confiable…

AL TRONCO, NO A LAS RAMAS.- Hipólito Mejía y sus seguidores calculan que las primarias abiertas favorecerían su causa, pero no se meten ni provocan ese debate en el PRM. Afirman que por disciplina de partido aceptan lo que se aprobó: que sean cerradas. Por eso se ocuparon de cerrar bien en las inscripciones de viejos y nuevos miembros. Así cuentan con un capital político propio y no tienen que recurrir al préstamo de votos que alevosa y perversamente se le atribuía. Se dijo antes y se pensaba decir ahora. Si la convención ordinaria se realiza con primarias cerradas, y es exitosa, se supone que nadie inventará con abiertas. A menos que para entonces el proyecto en estudio y discusión se haya aprobado y la Ley de Partidos imponga otro procedimiento.

Uno mixto, por ejemplo. Aunque lo importante es estar en condiciones de dar la pelea en cualquier circunstancia, pues estratégicamente no conviene sujetarse o depender de la táctica de terceros. En este caso del PLD, o del humor de Leonel Fernández y Danilo Medina. Hacer cálculo con uno u otro estaría bien, pero sabiendo que el cambio de factores no altera el producto, y en consecuencia, no apostar por ninguna de las fórmulas. Contar con fuerza propia, y sobre todo manejarse adecuadamente, sería la cuestión. Y también la clave…

ÁNIMO DESPIERTO.- El trabajo de digitación de los inscritos viejos y nuevos va lento, pero bien. Dicen unos y otros que se corrigió la práctica malsana del vaciado que era norma en el antiguo PRD. El registro hasta ahora debe andar por los doscientos mil, pero se tienen expectativas de cuatrocientos mil, por lo que resta la mitad y toda una quincena de labor. El plan es devolver esos listados a la fuente original. Al barrio, a la zona, a la región, al municipio, de manera que se hagan las comprobaciones de lugar. A mayor claridad, mayor amistad, dice el refrán, y se busca por todos los medios que el proceso sea transparente y no haya trucos. Los bandos se conocen de sí y entre sí, por lo que con solo mirarse advierten cualquier carta marcada o debajo de la manga.

Pero además los otros aspectos. ¿Dónde el reglamento? ¿Cómo pueden inscribirse candidaturas si no existe un formato ni se conocen las normas? Igual lo del cronograma. Se habla de posponer, pero no se tiene idea ni orden del tiempo. A loco ya ni los manicomios, menos una consulta que se considera vital, pero igual crucial.

El anuncio está supuesto a hacerse hoy, después de consultar al organismo máximo de dirección, pero ojalá que no solo se de una fecha, sino detalles, y lo más específicos posibles…