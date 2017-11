Imparcial... NO. Objetivo

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

La voz no me resultó familiar. Por eso no creí que fuera conmigo el diálogo. El hombre insistió y repitió su mensaje: “usted es una persona muy imparcial en lo que escribe, siempre lo leo en el LISTÍN”. Al mencionar mi lugar de trabajo, entendí que me hablaba. Me puse frente a él y atendí a su llamado. Fue en un supermercado de la ciudad. No conozco la persona, pero amablemente le agradecí que me leyera y le aclaré: “no señor, no crea que soy tan imparcial, de lo que trato es de ser lo mas objetivo posible, que no es lo mismo. Trato de no dañar a nadie y sí de aportar algo a esta sociedad”.

Después, mi interlocutor y ‘admirador’, me hizo referencia a varias de mis Expresiones y justificaba por qué su aseveración. Considera él que cuando toco un tema, lo expongo sin tomar en cuenta si toca intereses o si molesta intereses de poder.

Entonces le insistí en que yo siempre soy parcial. Por ejemplo, escribo mucho sobre la necesidad de la presa de Monte Grande, aunque sé que hay otras zonas del país que también reclaman y esperan la construcción de una obra similar. Le hablé de que, aunque muchos pueblos demandan calles, drenajes pluviales y otras obras, yo uso mi espacio para abogar por Tamayo, mi pueblo natal. También le dije que, yo, aunque muchos cuestionan la democracia que tenemos, yo la defiendo a RAJATABLA, porque creo que en ella vivimos mejor que en cualquier regimen de fuerza. Todo eso me hace ser parcial, aunque lo hago convencido de que me monto en la objetividad de mis convicciones para hacerlo.

Por eso, no creo en esos conductores-productores de programas en estaciones de televisión y radio que se venden como IMPARCIALES Y OBJETIVOS. No son ninguna de las dos cosas. Fueran más creíbles en sus comentarios si asumieran con responsabilidad una postura acorde con lo que en realidad piensan, profesan y demuestran.

Aquí nos conocemos. Todos los que en un canal de TV o emisora de radio tienen espacios para DESAHOGARSE, lo hacen en una y otra dirección. Ninguno es INDEPENDIENTE, aunque traten de vender supuesta IMPARCIALIDAD y lo peor es que la mayoría ni siquiera son objetivos. Inventan, falsean, abultan y distorsionan datos para vender sus VERDADES. Hicieran un mayor aporte si fuesen sinceros y asumieran posturas firmes defendiendo sus posiciones, a las que tienen derecho.

Por eso yo me defino como OBJETIVO… no así IMPARCIAL. Y ese amigo lector, que me detuvo para expresarme satisfacción por mi forma de escribir, lo entendió y me invitó a seguir ese camino. Espero no desfraudarlo.