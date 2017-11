Quita presión

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Como el control del poder político más allá del 2020 está de por medio, se puede pensar cualquier cosa y hasta coger con pinza, lo que se diga sobre un tema tan controversial como el de la reelección, o cualquier figura influyente y cercana al presidente Danilo Medina en la actual coyuntura. Sin embargo, ni la afirmación del ministro José Ramón Peralta, ni la del jefe de Estado ni del Gobierno están inmersos en un proceso de reelección ni “en la politiquería que suele ocupar la cotidianidad del país”, es importante, oportuna e inteligente. Puede que eso solo no despeje institucionalmente -como se quisiera y conviene- todo el camino sobre un tema tradicionalmente controversial y espinoso, pero mientras tanto, contribuye a distender un ambiente que ya iba luciendo cargado. De que el gobierno y sus estrategas políticos ganan tiempo, es cierto; y de que el “tranque” con el tema de las primarias y la Ley de Partidos, que es fundamental, todavía sigue, es verdad, pero es muy cierto también que la declaración del ministro Peralta -que es como si hablara el propio Presidente- ayuda en dos direcciones al sector oficial que lidera Medina. Primero, despeja de ‘ruido’ a lo interno del PLD y, segundo, le envía una señal a funcionarios de distintas áreas de la burocracia estatal para que no se distraigan en la ‘politiquería’ referida por Peralta, y se concentren en sus responsabilidades institucionales, a fin de que se puedan concluir todos los proyectos en ejecución antes de que finalice el actual cuatrienio, como está previsto.

Ojalá que esta señal enviada en público a los funcionarios sea también la línea que se baje en privado, a fin de que los resultados puedan verse en poco tiempo. El influyente hombre del Presidente refirió otro aspecto importante al decir que Danilo no está en reelección, sino enfocado en trabajar para hacer un buen gobierno, cuando afirmó que “la coyuntura actual es diferente al 2016, porque todos los proyectos en ejecución estarán concluidos antes del 2020”. Desde ese plano, se ve un discurso realista, con vocación de unidad, que al PLD le ha dado resultado, garantizándole el mantenimiento en el poder por largo tiempo. Ahora, sin dar mucho más larga y dejar tanto las cosas al tiempo, el liderazgo del partido morado tiene que manejar con inteligencia y pie de plomo lo relativo a la Ley de Partidos y el tema de las primarias, que es un tema institucional, aún cuando el “tranque” es político. Como tal, la solución no está en los juristas, en el número de estos ni en lo que digan, que pudiera siempre dejar un sabor amargo, por no ser la vía legal.

Es necedad, pero, ¿por qué no hacer una consulta al facultado, el Tribunal Constitucional?