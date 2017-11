ARISTÓFANES URBÁEZ

*“La libertad que llevamos por dentro, nadie nos la puede robar”. (José Mujica).

*“El capitalista no puede ser bueno, el capitalista desinteresado, se liquida”. (Idem).

1.- SOLO LOS QUE NO HAN ESTADO en una guerra, la quieren, o tiene que ir obedeciendo órdenes, aunque no les guste el fragor de la metralla. Cuando la invasión a Panamá, el General (++++) Maxuell Thurman, jefe del Comando Sur en 1989, aseguró que sólo le ordenaron atacar 37 objetivos. Estoy seguro que estaban los cuarteles de Noriega y El Chorrillo, barrio popular totalmente arrasado. Un joven dijo: “Vi que habían herido y matado a gente de mi familia y corrí de allí porque tenía miedo de morir”; y una señora, llorando, explicó: “Mi hija no sabía de eso, ni estaba en eso, y me la mataron”.

En estos momentos Estados Unidos, por un lado, e Israel, siguen bombardeando Siria, para retrasar la derrota del Daesh, Al Nusra y otros grupos terroristas de 80 países que por iniciativa de ellos y de Arabia Saudí, llevan seis años destruyendo al importante país mandado por Bashar Al Assad, que igual que su padre, Afez El Assad, son alauitas, es decir, un país no confesional, sino multiétnico, pues Siria solo tiene como enemigo natural al sionismo israelí; al extremo que su socio Rusia, ha dado muerte a más de 2,000 rusos mercenarios en Siria (que son chechenos musulmanes) que han ido al país del Medio Oriente a pelear por dinero o sectarismo. El 10% de la población rusa es musulmana. También los persas de Irán son aliados de Siria y son musulmanes chiís, al igual que los musulmanes de Hezbollah (o Partido de Dios) pero su democracia teocrática de Irán acepta hasta en su parlamento a sunitas, cristianos y judíos y palestinos, que tienen sus sinagogas, iglesias y mezquitas, siempre que respeten sus leyes.

Los únicos que no aceptan a los demás musulmanes son los takfiristas, surgidos en las cárceles de coronel Gamal Adel Nasser, en Egipto, y que consideran infieles a todos los demás musulmanes incluidos a los de Al Qaeda, a los de Afganistán y Pakistán, que son los que cometen actos terroristas en esos países y en Filipinas e Indonesia.

Estos musulmanes takfiristas reciben los dineros de la monarquía wahabista de Arabia Saudí para destruir a Siria y también a Túnez y Libia. Estados Unidos también les suministra armas para que los musulmanes se maten entre ellos en favor del predominio del Imperio. Para los takfiristas, todo lo escrito, sea Corán, Sharia o las fatwas de los ulemas, son falsos, y aseguran que después las armas de guerra desaparecerán, entonces vendrá su venganza en su califato islámico que ellos impondrán luchando con la espada, de igual a igual. Es una especie de criptohistoria, como la criptomoneda (bitcoin).

2.- A PROPÓSITO, DESPUÉS del libro de ‘Desiderio Arias y Trujillo’, el economista historiador, el hombre de la semolina de Peña Gómez y Betino Craxi Facts puede -he dicho que, en lo personal, está enfermo y no del juicioó demostrará objetividad de su criptohistoria, cuando escriba un libro sobre ‘Trujillo y Julio Vega Batlle’.

3.- DANILO Y LAS AFP.- Si las AFP de aquí con su 30% para los bancos para que los presten a como quieran y a los plazos que quieran, son una copia de las chilenas hechas por Pinochet (aquí falta creatividad en todo), el presidente Danilo debe moverse pronto y buscar asesoría para cambiar esos montos para que los asegurados reciban mejores beneficios (ahí está el ejemplo de la Cooperativa de los Maestros), pues en Chile, nadie las quiere porque lo que pagan cuando te retiras, dice el 90%, no da para seguir viviendo. Y eso lo dicen los chilenos con urnas colocadas en las calles y creo que si una cosa no quiere Danilo para cuando no sea presidente, es asociar su nombre al golpista asesino de Augusto Pinochet Ugarte, dictador criminal y bestial. Danilo viene de otra escuela: la de un pro-hombre bueno y amante de su pueblo, de la gente y los pobres. Que pidió lo enterraran en la Bolívar No.1, para oír las pisadas del pueblo dominicano.