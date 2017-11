Juan Guiliani Cury

Con los auspicios de la AFP Popular, la prestigiosa escuela, The London School of Economics and Political Science (LSE) y la consultora internacional Novaster, se celebró en el país la semana pasada un encuentro llamado Pensions America Masterclass, sobre el presente y futuro de los fondos de pensiones. Los especialistas que estuvieron en el país por dos días fueron de primera línea internacional y en sus intervenciones aportaron sólidos conocimientos y experiencias de esta importante actividad que es administrar los recursos acumulados de las pensiones de los trabajadores. Este aporte de AFP Popular al debate y a la discusión, abrió el escenario para producir más descubrimientos en cuanto a la necesidad de continuar mejorando y fortaleciendo a través de políticas públicas coherentes, el destino y uso de los fondos de pensiones, como mecanismo fundamental para asegurar a la edad de retiro, el bienestar de los trabajadores. Los expertos pasaron revista a la situación internacional de las instituciones de fondos de pensiones, sus modelos de negocio y administración.

También, la oportunidad fue propicia para que un panel de especialistas nacionales formularan recomendaciones tendentes a fortalecer y renovar las políticas públicas que beneficien al sistema de seguridad social dominicano. Los recursos de las pensiones alcanzan hoy en día un patrimonio de RD$387,244 millones que abarca un universo de 3, 423,550 personas que tienen ese dinero depositados en cuentas individuales de ahorro.

La sostenibilidad y ampliación de las afiliaciones fue uno de los temas que más atención produjo entre los participantes, la mayoría de ellos ejecutivos y funcionarios de entidades públicas y privadas, como de los organismos de supervisión. El experto Diego Valero, de Novaster, insistió en que los sectores más vulnerables y menos favorecidos deben de estar protegidos en el sistema de pensiones sea el modelo que fuere, como forma de compensar el fruto de su trabajo durante toda una vida. Se Llamó la atención en ese mismo tenor, el compromiso y deber del Estado de asumir las necesidades de los segmentos excluidos de la sociedad.

El doctor en economía y catedrático Nicholas Barr, de la London School of Economics, presentó un análisis exhaustivo desde el punto de vista económico de los esquemas y modelos vigentes en muchos países del planeta, haciendo énfasis en la importancia de los modelos sostenibles para asegurar la viabilidad y rentabilidad de dichos fondos. En el país la Ley 87-01 dio paso a un nuevo sistema de Seguridad Social, donde el Estado tiene la obligación de proteger a toda persona contra la desocupación, la vejez, las enfermedades, la discapacidad y de brindarle un retiro digno. La entidad que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones propuso en el colofón del evento, elevar la tasa de ahorro en las cuentas de los pensionados de un 8% a un 9,4%. Otros proponen que dicha tasa ahorrativa sea incrementada al 12%. El sistema, sin embargo, no pone limitaciones al ahorro de los individuos.