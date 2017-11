El Señor del Señoreaje

Julio Ortega Tous

¿Qué es eso de “Señoreaje”? En pocas palabras es la diferencia del costo de imprimir billetes y su valor económico intrínseco.

Si 100 pesos cuesta 10 imprimirlo, el Señoreaje es 90. Ahora resulta que el problema del manejo de la montaña de los miles de millones de pesos creados en el rescate bancario ILEGAL de 2003-2004, es decir contrario a lo estipulado en Ley Monetaria 183-02, se resolvería con un concepto esotérico para el común de los mortales: el Señoreaje.

Señoreaje es una palabra que viene del francés antiguo, “seigneuriage”.

Literalmente signifi caba “el derecho del Señor a imprimir dinero”.

Parecido al concepto feudal de “lus primae noctis”, en francés “Droit du Segneur” y en castellano “Derecho de Pernada”. En otras palabras, derecho del Señor a tener relaciones sexuales con la novia en su primera noche de casada. Según los cálculos de Andy, el Banco Central le debe al Gobierno Central 161,370 millones de pesos, por “derecho de Señoreaje”.

Una vuelta de maroma que hace aparecer al gobierno aportando casi el doble de lo REALMENTE aportado según se estipula en la Ley de Recapitalización del Banco Central 167-07.

Los conceptos económicos y más aún monetarios, como sería la fundamentación del concepto del Señoreaje sobre la emisión de billetes y monedas, están establecidos en leyes, no en la cabeza de un genio constructor de “lógicas” en base a formulas matemáticas. Esto recuerda al gran economista francés Leon Walras, que luego de formular su “Theorie Mathématique de la Richesse Sociales” en 1883, concluyó que era una explicación perfecta de la riqueza social, pero que no servía para nada en la vida real. En este caso, inventar que el Banco Central le debe al gobierno 161,370 millones de pesos en base a una fórmula matemática (S = (BMR/PIB) x t) sin ningún sustento jurídico, es lo mismo que la teoría de Walras respecto al equilibrio perfecto de la economía: no sirve para nada.

La única referencia jurídica actual al régimen de la moneda en nuestro país es la Ley Monetaria y Financiera 183-02. En ningún artículo o sección de ella, aparece nada explícito sobre el cálculo y registro del Señoreaje. Ahora bien, lo que si aparece claramente es el limite a los rescates de depositantes en entidades bancarias. En el artículo 64 de dicha Ley, se instituye, PREVIO A LA CRISIS DE 2003-2004, un Fondo de Garantía de Depósitos, que explícitamente dice: “Los depósitos del público en las entidades de intermediación fi nanciera estarán garantizados por los recursos disponibles del Fondo, hasta una cuantía por depositante de quinientos mil pesos (RD$500,000.00)”. ¿Qué no se había constituido el Fondo? Entonces el ejecutor, en ese caso el BCRD, que hubiera respetado el límite de monto de rescate legal, y no haber pagado depósitos de 500 millones y de millones de dólares en entidades off-shore, como al efecto se hizo.

¿Y que recomendó el amigo Andy, a la sazón Asesor del Presidente de la República y Asesor del Banco Central hasta agosto de 2004? No lo que dice ahora, un supuesto rescate en certifi cados a diferentes plazos a un 18% de interés. Resulta que para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. El famoso discurso del Gobernador Malkún en mayo de 2003 para anunciar “el fraude del siglo y el rescate generalizado de los depósitos”, publicado con rapidez, aparece en los “properties” del documento: Autor Andrés Dauhajre hijo. El PECADO ORIGINAL, como le llama ahora, fue el que él recomendó: un rescate generalizado mediante emisión monetaria inorgánica por un monto 14.3% del PIB, menor que el monto actual de la deuda refi nanciada por el Banco Central y por aportes del gobierno, que asciende a un 13.2% del PIB.

La única verdad es: el rescate bancario de 2003-2004 fue sugerido por el que hoy lo critica, Andy Dauhajre hijo. Dicho rescate se hizo con emisión monetaria sin respaldo por el Banco Central. La acción del Banco Central/Gobierno de ese entonces se realizó contraviniendo lo estipulado por la Ley Monetaria y Financiera aprobada unos meses antes, en noviembre de 2002, en particular respecto al límite de 500,000 pesos máximo de rescate por deposito. El monto de ese PECADO ORIGINAL fue una montaña de deuda del banco central con el público que debió ser refi nanciada con tasas de hasta 60% sin aportes del gobierno de ningún tipo, generando una alta infl ación de más del 80% y una caída del valor del peso respecto al dólar de 15 por 1 hasta 60 por 1 en enero de 2004.

Ese gran salto hacia atrás generó un millón y medio (1.5 millones) de nuevos pobres en República Dominicana.

Querer culpar hoy a quien ha tenido al acierto de manejar esa desgracia, refi nanciar esa montaña de deuda, es una mezquindad enorme del Señor de Señoreaje.