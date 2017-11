Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Este tema, que no es de ninguna manera nuevo, se repite aquí y allá: Tolerancia en la familia.

¿Qué se podrá esperar de una familia, donde los padres maltratan física y verbalmente a los hijos? ¿Qué se podrá esperar de unos hijos que son educados así y que repetirán lo mismo? En efecto: maltratarán físicamente cuando no se sientan bien, y es que no toleran, no aceptan, no comprenden lo que es la educación, no comprenden los métodos educativos.

Cuando esto se da, estos hijos van a repetir la conducta, a no ser que encuentren a alguien en sus vidas que los motiven al cambio y decidan romper la cadena, porque no quiere decir que eso sea una cadena que te encadene y te ate para siempre: tú puedes romper la cadena.

Por eso, en este Día Internacional de la Tolerancia, hay que decir: no estoy de acuerdo contigo. Los padres tienen que decírselo: no estoy de acuerdo contigo hijo mío, pero yo te amo… en lugar de no estoy de acuerdo contigo y te pateo y te maltrato, no. Los padres tienen que decírselo: no estoy de acuerdo contigo y te voy a corregir, te voy ayudar, ese es el método que tenemos que aceptar.

La intolerancia en la familia hace que un pueblo sea intolerante, y los que han vivido en familias intolerantes, que no estaban de acuerdo contigo y terminaban maltratándote, sí tienen una solución: rompe la cadena, para que pueda haber paz, tolerancia y comprensión en el mundo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.