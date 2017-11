Algo más que cantos de Sirena

Alfredo Freites

Mi reciente columna sobre la venta del Grupo Ramos a la cadena de tiendas norteamericana Walmart fue desmentido por la representante de la empresa, Mercedes Ramos, a quien pido disculpas por la afirmación de que tal negociación cerraría a principios del próximo año.

De pasada debo aclarar que mis fuentes no fueron ninguno de los accionistas del Grupo Ramos, especie que tiene pie en que existe una disputa entrambos que se dilucida en los tribunales, como sucede en un país democrático cuando una de las partes reclama derechos presuntamente conculcados.

La especie de la aproximación de Walmart en busca de adquirir La Sirena y otras marcas del Grupo Ramos es un tema viejo. Un par de años atrás se dio como inminente, y luego, según otras fuentes, no se llegó a nada. Las trabas pueden ser que Walmart no llega a la suma de interés para los propietarios locales, que no exista interés en vender o incluso que las desavenencias entre los accionistas sea la rémora de las negociaciones. ¡Vaya usted a saber!

En el capitalismo todo está en venta. Walmart conoce que el dominicano es un país en crecimiento sostenido que cada vez más agranda su capacidad de compra y que el Grupo Ramos es la poderosa propietaria de envidiables marcas con millones de operaciones mercantiles cada año, por eso no pierden nada con ofertar la compra. Es más fácil adquirir esas sólidas marcas con todos sus estratégicos puntos de venta y posicionamientos para públicos diferentes, que comenzar de cero.

En muchos países Walmart ha comprado empresas y marcas que las sigue operando, y también ha sepultado los nombres de otras desde su adquisición. Todo es cuestión del interés de negocios. Si tienen una marca tan sólida que reemplazar tiene altos costos, las han mantenido. Incluso en algunos países la misma transnacional opera con otros nombres. Entiendo que La Sirena y otras marcas son muy fuertes y atrayentes para un gigante como Walmart, pero el deseo de todos es que el Grupo Ramos se mantenga como propietario. Es una empresa familiar dominicana, las nuestras están desapareciendo por la succión de empresas internacionales de mayor dimensión operativa.

A la señora Ramos mis disculpas si mi publicación les afectó, aunque entiendo que las empresas existen en un mercado competitivo y no descarto que el interés de Walmart se mantenga y las negociaciones continúen.