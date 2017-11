No violencia en la familia

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Recogemos con toda claridad esta frase, esta idea que debe proclamarse en todos los sentidos: cada familia debe seguir trabajando el tema del respeto a los demás, de la no violencia, de la paz. Cada familia ha de trabajarlo porque, digámoslo mil veces, la familia es una escuela.

Cuando nosotros encontramos falta de respeto a los demás en la vida social, en la vida pública; cuando se oyen frases, cuando se golpea al otro, hay que preguntarse si esa persona aprendió en la familia esa lección clave de la vida, el tema del respeto a los demás. Algunos podrían pensar que debió haberla aprendido en la escuela… Es posible, ojalá lo haya aprendido, pero la primera clase, el primer curso se hace en la familia. ¡Cuántas veces se ha oído a personas que dicen: “Yo soy violento, porque mi papá era violento y así yo lo aprendí, pero quiero romper esa cadena”. Y lo que quiere decir es: “Quiero desaprender eso que yo aprendí de la violencia y vivir la paz”. La familia es clave para que haya un mundo de paz.

¡Cuántos dictadores hemos conocido que surgieron en la familia, no porque sus padres eran exigentes, irresponsables, sino porque eran auténticos dictadores, represivos, y salen así, y después tenemos gobiernos que son así! Por eso, vamos a repetir una y otra vez y no solo en el Mes de la Familia: Cada familia debe seguir trabajando el tema del respeto a los demás, de la no violencia y de la paz. Aunque muchos en la sociedad no lo hagan y aunque haya familias que no lo hagan, debemos seguir trabajando.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.