Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Las próximas elecciones serán en mayo del 2020. Sabemos que, semanas y hasta días antes de unas votaciones, el ciudadano puede variar su voto. También los errores, unas declaraciones o una acción inadecuada puede cambiar el panorama y bajar de la preferencia a unos y elevar a otros. Por eso creo irrelevante el debate que en este momento se produce, a lo interno y externamente de los partidos, por los resultados de unas encuestas dadas a conocer en las últimas semanas. Son casi tres años que nos separan de las votaciones para escoger un nuevo presidente, alcaldes, senadores y diputados. Quienes aparecen bien posicionados hoy, pueden poner la reversa y encontrarse con una gran pendiente que los deje tan lejos, que ni ellos voten a su favor. También puede darse lo contrario y los de atrás elevarse tanto, que toquen la cima al final de la contienda. Es por eso que no entiendo la alegría y algarabía de algunos que hoy están, aparentemente “bien posicionados” y tampoco comprendo la desesperación y tristeza de los que no han encontrado en este momento, una buena valoración en los sondeos realizados. Esas encuestas, algunas elaboradas en oficinas acomodadas, no son termómetro para el 2020. Esos sondeos son fotos del momento y, además, su objetivo no es saber DE VERDAD quien será el candidato presidencial ganador en las próximas elecciones. El objetivo es otro. Tanto las compañías encuestadoras, como quienes las patrocinan, buscan otros beneficios ahora y un posicionamiemto a futuro. Por eso antes de publicar SU ENCUESTA, fueron a venderla a varios potenciales CLIENTES. Sinceramente, creo una pérdida de tiempo el debate por el posicionamiento electoral de un candidato presidencial partiendo de las encuestas del momento. A los partidos y aspirantes, mas les vale ponerse a trabajar en los núcleos importantes y potenciales votantes, antes de creerse ganadores o descartados por lo que dicen encuestas interesadas realizadas en la actualidad. Es lo que pienso yo, que miro el juego desde las gradas .