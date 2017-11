El "Reloj", de Roberto Cantoral

Luis Beiro

El maestro Roberto Cantoral escribió la letra de su famoso bolero “Reloj” en terribles circunstancias. Su adorada esposa, a punto de morir, yacía en la cama de un hospital, y los ojos del músico no se desprendían del minutero que colgaba en una pared del centro médico. El sonido del minutero y el dolor de un hombre que no se resistía a perder a su amada, fueron motivos suficientes para que el llanto se transformar en palabras. En terribles circunstancias, Cantoral transcribió aquel momento inolvidable que con el paso del tiempo tuvo múltiples lecturas, y muchos lo vinculan con el disfrute de una noche pasional con una amada de ocasión. Esta anécdota no es nueva. Lo que sí llama la atención es la manera que, con el paso del tiempo, el bolero “Reloj” perdió su esencia originaria de sufrimiento familiar para transformarse en uno de los más recurrentes temas de amor carnal que recuerde la historia de la música popular latinoamericana. El tema con más versiones y arreglos que se ha enriquecido y reactualizado con el paso del tiempo. Una pieza que hasta el presente ningún otro compositor ha superado.