Los Bush contra Trump

ARISTÓFANES URBÁEZ

“Me matan si no trabajo; / y si trabajo matan, / siempre me matan; / siempre me matan”.

Nicolás Guillén Batista Hurrá.

1.- GORGE BUSH padre, quien bombardeó a Irak, y George Bush hijo, quien la destruyó con una invasión por tierra, bajo el alegato mentiroso de que Saddam Hussein tenía armamentos de destrucción masiva, han opuesto a Donald J. Trump, y ambos dijeron que no votaron por él. El primero dijo que no votó por él, sino por Hillary Rodham Clinton, porque Trump era un fanfarrón, no un líder; y lo mismo dijo que votó en blanco porque no considera que Trump no es el líder que merece Estados Unidos y lo que requiere. ¡Y es lo que decíamos en un artículo anterior! Con Trump y sus veleidades EEUU ha entrado en una crisis, que es la más grande y peligrosa de todos. Dijo el martes en Japón que ha hecho un presupuesto de 800 millones para defender a los aliados, pero le dijo al primer ministro Zinzo Abe que Japón vende todos su vehículos en USA, pero que los carros estadounidenses, que son muy buenos, no se ha vendido uno solo en Japón y que eso debe ser “emparejado”. Lo mismo hizo en Corea del Sur donde insistió en escudo antimisiles, al que China se opone. Mi presidente Trump (quería que él ganara porque dijo que sus aliados tendrían que pagar la protección militar y que pararía las guerras en varios países), dijo también que Asia que ha creado un millón de empleos, pero esto ha sido por el fortalecimiento de la industria militar y la baja de los impuestos a las grandes compañías y a la clase media alta y los empleos son peores pagados.

2.- DONALD TRUMP LLEGÓ amenazando a todo el mundo, pero acabando económicamente a supuestos aliados en América Latina como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, etc., que hoy deben el modo de caminar y no le llega nada del Tesoro de USA. Ayer, Trump, firmó nueve acuerdos con Xi Jinping en China, cuyo déficit comercial en favor de China este año es de 233 mil millones. Es decir, que Trump amenaza y bravuconea, pero no le ha dado un dólar a nadie, sino que los generales del complejo militar-industrial, son los que están ganando dólares hasta ahora. Trump viene de la TV y sus shows. Ahora le va mejor con su racismo, su satanización contra los musulmanes, latinos y negros (que son matados, según él, son matados no por la gran cantidad de armas, xenofobia y racismo, sino porque hay muchos enfermos mentales en USA).

3.- POR LO VISTO, Y COMO DIJO durante la campaña un analista, no es verdad que Trump traería todos los empleos y manufacturas para Estados Unidos, porque nadie va a dar 10 dólares por una camisa “hecha en USA”, cuando tú puedes pagarla hecha en China por 2 dólares. No es verdad que a Trump le van a hacer un empechment si los únicos que están perdiendo son los pobres, mientras los comerciantes de armas, de medicinas y el lobby judío, venden y engordan. Ya Federica Mogherini dijo que ha hablado con los senadores, y que el acuerdo con Irán se quedará así, porque duraron 10 años discutiéndolos, y son 120 páginas con un lenguaje técnico difícil de leer y tendrían que pasarse 15 años más discutiéndolo. Trump se salió del acuerdo para el medio ambiente, sigue con su francking hasta en Colombia y México, y lo que puede hacer es chuparse ocho años, mientras los movimientos sociales y civiles protestan y la policía reparte garrotes. Trump amenaza con invadir a Venezuela, pero su secretario de Estado, Rex Tillerson, le compra al país de Chávez 250,000 barriles de petróleo para la Chevron.