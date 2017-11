Aclara encuesta

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

A MEDIO CAMINO.- En lo que las encuestas multiplican los escenarios, los partidos no encuentran maneras de superar sus impasses. No hubo lunes de Comité Político, pero tampoco martes, y todavía miércoles (cuando escribo) no se sabe si se reunirá el lunes que viene. La impresión es que el alto mando del PLD se está huyendo a sí mismo y que el Día de la Constitución le cayó como anillo al dedo. Los puntos de agenda podrían ser infinitos, pero lo prometido es ley. Se habló de consultar a cinco expertos, cuatro dominicanos y un extranjero, se dio el nombre de un constitucionalista español, pero de los criollos ni rumor. Leonel Fernández dijo que en el próximo encuentro del CP se revelarían las identidades, pero si no se convoca, y esa es una de sus atribuciones, el misterio se mantendrá. Reinaldo Pared hace días que no comparece a los medios y alguien me hizo saber que algunos miembros del organismo andan de viaje. Los dirigentes del partido morado viajan mucho, y esas frecuentes o reiteradas ausencias afectan el día a día de la organización. Aunque se teme que haya habido entendimiento y que la tarea se quede a medio camino...

Mi muy apreciado Orlando:

Al saludarte con el mismo aprecio de siempre, te comento que hay un error en la publicación de hoy, aunque no tuyo, que hicieras de algunos resultados de nuestra encuesta de los días 27, 28, 29 y 30 de octubre recién finalizado.

En el escenario donde participan los candidatos Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno, se publican los datos de Leonel Fernández 42.7%; Luis Abinader 40.7%, y Guillermo Moreno 9.8%, pero no es así. Quien te envió esos datos tecleó mal un número y confundió el 3 con 4, aunque estoy absolutamente convencido que no fue de mala fe, porque los datos reales son: Luis Abinader encabeza con un 40.2%; Leonel Fernández en segundo lugar con un 32.7%, y Guillermo Moreno con un 9.8%.

Te estoy enviando todos los gráficos de esos escenarios para que puedas comprobar eso que te digo.

Y te agradecería que lo consignaras en tu columna de mañana para ser fieles a la verdad.

Al saludarte con aprecio, una vez más,

Leonardo Aguilera.